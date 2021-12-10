Назван защищающий от рака напиток

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в эфире программы о том, как кофе помогает бороться с лишним весом и раком.

«Кофе более полезный продукт, чем вкусный. Этот напиток продлевает жизнь, снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и развития сахарного диабета второго типа. Кроме того, кофе не только замедляет прогрессирование рака толстой и прямой кишки, но и уменьшает вероятность развития этого рака», — заявил специалист.

Он отметил, что в кофе содержатся полифенолы – органические соединения, которые обладают местным противовоспалительным действием и улучшают состав микрофлоры кишечника. «Кофе — это фактор первичной и вторичной профилактики рака прямой и толстой кишки», — добавил врач.

«В напитке содержится и кофеин, положительно влияющий на центральную нервную систему. Кроме того, кофеин повышает активность дофамина в головном мозге, а также препятствует набору лишнего веса. Он способствует расщеплению жира, а не его накоплению», — объяснил Михаил Гинзбург.

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