Карпатская мольфарка предрекла, что Зеленский не досидит до конца президентского срока

Мольфарка из Карпат считает, что Владимир Зеленский уйдет раньше, чем закончится его президентская каденция, а следующие выборы его команда проиграет.

Такой сюжет был показан в эфире программы «Мандруй Україною», передает Час Пик.

В новом выпуске передачи, который был посвящен Карпатам, ведущий Дмитрий Комаров отправился в гости к мольфарке Марии Цвилынив, которая, совершив ритуал гадания на воске, рассказала о будущем украинской власти.

По ее словам, за президентом кто-то следит, и ему нужно быть внимательным.

«Свою каденцию он не добудет. Он сам уйдет. Он не злой человек, но не может выполнять свои обещания. Все, что он пообещал, ничего не выполняет. Жаль его. Но на него зло есть, от других», — сказала Мария.

Мольфарка заявила, что следующие выборы команда Зеленского проиграет. Следующими к власти придут «старые» политики.

«Когда будет женщина президентом, вспомните мое слово, Украина должна очень процветать. Только не очень это будет долго, может, 4-5 лет. А потом опять будет немножко плохо», — сказала мольфарка.

Она добавила, что хорошие времена для Украины наступят через 3-4 года.

Мария Петровна пригласила Зеленского к себе, чтобы вылить воск и рассказать ему все о его работе, жизни и будущем.

Стоит отметить, многих украинцев удивило то, что подобный контент вышел на телеканале «1+1», который считается провластным.



