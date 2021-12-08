День святой Екатерины: традиции, запреты, гадания на судьбу

7 декабря в православии почитается память святой великомученицы Екатерины Александрийской. За несколько веков этот праздник оброс рядом традиций и примет.

В народе день Екатерины называли Катерина санница, Катерина Женодавица, сообщает Час Пик.

В селах в этот день устраивали катания и гонки на санях. Считалось, что каждые сани нужно непременно скатить с горки на Катерину, чтобы в хозяйстве был лад.

Молодые девушки верили, что если парень, который нравится, сядет с ними в сани и скатится с горки, то любовь станет взаимной с его стороны.

Катеринин день считался удачным для гадания на суженого. Девушки вечером собирались на посиделки, делились сплетнями и пытались узнать свою судьбу.

Одним из самых популярных было гадание по вишневой ветке. Нужно было срезать в саду веточку вишни и дома поставить в воду или воткнуть в горшок с землей. Если к Рождеству веточка зацветет — можно было ждать скорой свадьбы. Еще один способ такого гадания: девушки ставили все свои веточки вместе в одну емкость с водой, и чья первая зацветет, та первой выйдет замуж.

Корку хлеба, которая осталась после ужина, клали под подушку со словами: «Суженый мой ряженый, приходи скорей, накормлю тебя». Тогда девушке ночью должен присниться будущий жених.

Девушки пекли очень соленую лепешку и съедали на ночь: тогда, по поверьям, во сне суженый придет напоить водой.

Для еще одного гадания брали горшочек крупы и клали туда золотые, серебряные и железные предметы. Какой первый вытащишь — настолько богатым будет муж.

Утром девушки набирали в таз воды и умывались. Если рябь на воде быстро исчезала — скоро будет встреча с суженым.

Считается, что на Катерину нельзя заниматься тяжелой работой, строительством, ремонтом, рукоделием. Не принято в этот день разжигать костры, «чтобы жизнь не задымилась». Также верующим следует помнить, что этот праздник припадает на период Рождественского поста, поэтому нужно придерживаться постного питания и не устраивать шумных увеселительных мероприятий.

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