Андрей Данилко поразил поклонников изменениями во внешности (фото)

Андрей Данилко, который также известен публике как Верка Сердючка, не перестает удивлять своих поклонников.

В Instagram Верки Сердючки появилось новое фото, на котором Данилко поразил своим внешним видом, сообщает Час Пик.

На последнем снимке он запечатлен вместе с певицей Лаймой Вайкуле за кулисами концерта «Дизель Шоу» во Дворце «Украина». В руках Данилко бокал с шампанским, а настроение весьма праздничное, несмотря на черный наряд.

Но больше всего поклонникам понравилось то, как похудел и помолодел Данилко.

Поклонники буквально засыпали Данилко комментариями, в которых восхищались его цветущим внешним видом:

«Вау! Андрей, а вы уже почти у цели — постройнели, похорошели, помолодели. Скоро Джастин будет вам завидовать»,

«Класс! Как же хорошо Андрей выглядит»,

«Такой молодой»,

«Андрей, откройте секрет: годы идут вперед, а вы всё молодеете и молодеете»,

«Помолодел и похудел, и улыбочка», — отметили ценители его творчества.

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