Андрей Данилко поразил поклонников изменениями во внешности (фото)

Андрей Данилко, который также известен публике как Верка Сердючка, не перестает удивлять своих поклонников.
В Instagram Верки Сердючки появилось новое фото, на котором Данилко поразил своим внешним видом, сообщает Час Пик.
На последнем снимке он запечатлен вместе с певицей Лаймой Вайкуле за кулисами концерта «Дизель Шоу» во Дворце «Украина». В руках Данилко бокал с шампанским, а настроение весьма праздничное, несмотря на черный наряд.
Но больше всего поклонникам понравилось то, как похудел и помолодел Данилко.
Поклонники буквально засыпали Данилко комментариями, в которых восхищались его цветущим внешним видом:
«Вау! Андрей, а вы уже почти у цели — постройнели, похорошели, помолодели. Скоро Джастин будет вам завидовать»,
«Класс! Как же хорошо Андрей выглядит»,
«Такой молодой»,
«Андрей, откройте секрет: годы идут вперед, а вы всё молодеете и молодеете»,
«Помолодел и похудел, и улыбочка», — отметили ценители его творчества.
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