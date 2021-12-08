День святого Георгия Победоносца: что не стоит делать 9 декабря, чтобы не накликать беду

9 декабря православные отмечают важный христианский праздник — Юрьев день. Он посвящен памяти великомученика Георгия Победоносца.

Святой Георгий родился в 3 веке в Каппадокии и был успешным военным. Однако когда начались гонения на христиан, Георгий раздал все имущество бедным и объявил себя христианином, за что его подвергали пыткам.

При жизни Георгий совершил немало чудес. Одним из последних было убийство змея, жившего в озере, расположенном недалеко Ливанских гор. Громадный змей выползал из озера и поедал людей, никто не мог его одолеть. Только один Георгий смог победить чудовище.

По поверью, в Юрьев день нужно отдать все долги — это сулит достаток и благополучие. В ином случае безнадежье будет целый год.

Также не стоит планировать дальнюю дорогу. Если поездку не отменить, лучше заказать молебен в церкви за здравие.

Считалось, что для того, чтобы не прогневать святого Георгия Победоносца и заручиться его поддержкой во всех делах, нельзя резать скот, а также обижать любых домашних животных (святого Георгия считали повелителем волков и охранителем скота). Также нельзя ходить на охоту и употреблять в пищу мясо и птицу (это грозило неудачами).

В этот день верующие посещали богослужения. Ему молились, чтобы хищники не нападали на домашних животных.