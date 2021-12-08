Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Украине: названы регионы

Синоптики предупреждают о гололеде, местами налипании мокрого снега в северных, Винницкой, Черкасской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Час Пик.

«По данным Укргидрометцентра, 8 декабря в северных, Винницкой, Черкасской областях гололед, местами налипание мокрого снега; в западных,северных и Винницкой областях на дорогах гололедица (первый уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

9 декабря в Киеве и столичной области, в северных, Винницкой и Черкасской областях гололед, на дорогах западных и северных областей гололедица (первый уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Температура в западной части страны 9 декабря — от ​​0 до -5 градусов, на севере страны, в Винницкой и Закарпатской областях — ​​от +2 до -3 градусов, на остальной территории — от +​​5 до +10 градусов, в Херсонской области и в Крыму — до 13 градусов тепла.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в течение пятницы-субботы-воскресенья потеплеет на несколько градусов, но будет усиливаться ветер, а с понедельника снова похолодает.

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