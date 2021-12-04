Война на Донбассе — фото и видео прощания в Краматорске с Валерием Геровкиным

В Краматорске на главной площади простились с 22-летним бойцом Вооруженных сил Украины Валерием Геровкиным, который погиб 1 декабря на Донбассе, на наблюдательном посту вблизи Новотроицкого, в результате снайперского огня от российских боевиков во время первой своей ротации. Пуля пробила ему каску.

Об этом сообщает Кramatorsk post.

«В память героя и памяти военнослужащих – участников АТО/ООС, погибших, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, мирных жителей на востоке Украины, в городе Краматорске 4 декабря объявлен День траура», — говорится в сообщении.

С Валерием Геровкиным прощались сотни жителей города, а также вдоль Дворца культуры и техники НКМЗ выстроился почетный караул из военнослужащих. Напротив здания установили помост для прощания с героем.

Прощальное слово дали сослуживцам погибшего украинского воина, а также военные командиры, директор школы, где учился Геровкин и представители духовенства.

Кроме того, военные капелланы провели панихиду и выразили свои соболезнование родным и близким молодого парня. Люди возлагали цветы к телу погибшего. В последний путь Валерия провожали стоя на коленях.

У него остались мать Анна и отец Евгений. Сослуживцы называли Геровкина просто «Гера», они считают его позитивным, спортивным парне, который всегда готов был прийти на помощь.

Союз ветеранов АТО/ООС планирует ходатайствовать перед администрацией города назвать одну из улиц города именем Валерия Геровкина.

Молодой военнослужащий из Краматорска Валерий Горовкин был гранатометчиком в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр», в которой прослужил около года. Он вступил в ряды Вооруженных сил Украины в сентябре 2020 года.

Фото: kramatorskpost.com

Фото: kramatorskpost.com

Фото: kramatorskpost.com

Фото: kramatorskpost.com

Фото: kramatorskpost.com

Фото: kramatorskpost.com

Напомним, мы ранее публиковали поименный список Героев, погибших на Донбассе в ноябре 2021 года.