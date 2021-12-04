Кому не можна вживати гранат, розповіли фахівці

Зерна граната можуть подразнювати слизову оболонку шлунка у людей, що мають виразку шлунка, і можуть посилити висип і свербіж у людей, чутливих до алергенів.

Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж включити гранат у свій раціон, особливо якщо ви приймаєте будь-які ліки. Гранат може зменшити всмоктування деяких статинів та ліків для зниження артеріального тиску.

Правила вживання гранату

Як свіжі гранати, так і гранатовий сік можна вживати щодня без шкоди здоров’ю. Гранати, як правило, набагато поживніші в порівнянні з гранатовим соком, а також містять менше цукру і більше клітковини, що не дає різкого підйому рівня цукру в крові.

Як пити гранатовий сік?

Рекомендована добова норма гранату та гранатового соці, враховуючи вуглеводну складову, становить відповідно 200-300 г та 1 склянку. Оскільки цей фрукт — це практично чистий вуглевод, бажано вживати його в першій половині дня (і не натще), щоб не набирати зайвої ваги.