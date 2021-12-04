Дружина продюсера «Квартал 95» схвилювала новим іміджем: ФОТО

Відома українська актриса і дружина продюсера» Квартал 95 » Олександра Божкова Анна Саліванчук вирішила чесно показати, як виглядала після чергового експерименту із зовнішністю.





Артистка місяць носила спеціальні пришиті волосся до заплетених кісок і тут же вразила зухвалим образом. Розплітаючи коси, які мріяла помити цілий місяць, Саліванчук помітила, що дуже хотіла побувати і з новим образом, і взагалі зістригти свої локони.

«По-моєму потрібно задуматися і реально стригти волосся! Ви як думаєте, робити мені каре? Вибачте що вас вчора налякала❤️❤️❤️ще раз кажу-на мені були пришиті афроамериканські кучері, носити їх можна 2 місяці, але я ЗНЯЛА через 23 дні , відзнялася в кіно, вигуляла на море і все. Але якщо чесно дуже зручно ти завжди з супер укладанням, зараз відчуваю себе лисою🙈» — висловилася Анна.