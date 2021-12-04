Важливі вітаміни для жінок після 50 років

50 років – це важливий етап, який часто збігається з помітними змінами у вашому загальному самопочутті.

Для багатьох жінок це означає нові занепокоєння щодо проблем зі здоров’ям, на які ви раніше не звертали уваги – від гормональних змін, пов’язаних з менопаузою, до змін у вашому психічному здоров’ї.





Але правильні корисні речовини можуть змінити все, що стосується вашого нового стану.

Вітамін D

Вітамін D, мабуть, найважливіший вітамін, який повинні споживати жінки старше 50 років. Він відіграє вирішальну роль у низці внутрішніх процесів нашого організму. Підтримка достатнього рівня вітаміну D корисна для боротьби із запаленнями, підтримки сну та здоров’я кісток. Жінки старше 50 років повинні отримувати щонайменше 600 МО на день.

CoQ10

Коензим Q10 – унікальний мікроелемент, присутній в кожній клітинці людського організму. Роль його вкрай важлива. Елемент, що володіє сильними антиоксидантними характеристиками, захищає клітини від руйнівного впливу окислювальних процесів, вірусів і бактерій.

У молодому віці людський організм виробляє достатню кількість коензиму Q10. Однак з часом процеси синтезу сповільнюються, що сприяє виникненню проблем зі здоров’ям і активації процесів старіння.

Магній

Багато жінок за п’ятдесят піддаються ризикові дефіциту магнію. Це може призвести до м’язових судом, слабкості, головного болю тощо. Тож потрібно принаймні 320 міліграмів магнію на день, щоб запобігти його дефіциту.

B12

З віком здатність засвоювати вітамін В12 зменшується. Організм виробляє менше шлункової кислоти, яка необхідна для його правильного засвоєння. Це може підвищити ризик дефіциту цієї речовини у деяких літніх людей. Важливо завжди консультуватися з лікарем. Багатьом жінкам старше 50 років додатковий B12 може бути необхідний.

Кальцій

Після 50 років жінки мають високу потребу в кальції: 1200 міліграмів на день проти 1000 міліграмів. Гормональні зміни збільшують ризик втрати кісткової маси.

Мелатонін

Від 39 до 47% жінок у перименопаузі та від 35 до 60% у постменопаузі мають проблеми зі сном. Дослідження показали, що невеликі дози мелатоніну можуть допомогти полегшити проблеми із засипанням. Хоча це не є остаточним, та додаткові експерименти довели, що мелатонін може покращити щільність кісток.

Клітковина

50-річні жінки задовольняють лише половину добової потреби в клітковині. Вона надзвичайно важлива для зниження ризику раку товстої кишки, а пребіотичні волокна, зокрема, відіграють важливу роль у здоров’ї кишечника, зменшують запалення, зміцнюють імунну систему та підтримують настрій.

Пробіотики

Не тільки клітковина може бути корисною для вашого травного здоров’я — правильний пробіотик також стане чудовим доповненням до вашого раціону.

Дослідження показують, що пробіотики з кількома штамами бактерій особливо корисні. Найкраще вибирати продукти, на яких позначено кількість життєздатних організмів.

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