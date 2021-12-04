Тина Кароль анонсировала концерты и клипы

Тина Кароль объявила серию сольных концертов по Украине. Певица представит зрителям программу «Красиво», в которую войдут новые песни и полюбившиеся хиты. Об этот Тина написала в своем Инстаграм.
«Соскучилась за вами в унисон, мои свои! До встречи на праздничных зимних концертах», — обратилась к своим поклонникам звезда и опубликовала даты своих выступлений в январе.
Послушать певицу в Киеве можно будет 7 января во Дворце «Украина», также Тина выступит 8 января в Запорожье, 9 января в Харькове, 10 января в Полтаве и 11 января во Львове.
Сольная программа Тины Кароль будет пропитана свежим дыханием электронной музыки из альбома «Красиво» и меланхоличной лирикой нового альбома «Двойной рай». Обе пластинки стали абсолютными рекордсменами в топ-чартах на стриминговых площадках в 2021 году. В концерте прозвучат также знаменитые хиты певицы.
Одновременно с анонсом концертов Тина Кароль опубликовала новый видеоролик making of со съемок клипа «Двойной рай».
Неделей ранее Тина выпустила клип на песню «Поцелуй на фарт», а также анонсировала выход еще двух клипов в декабре в поддержку своего нового альбома.
viva.ua