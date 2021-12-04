Старые прототипы обновленных ЗАЗ Таврии и Горбатого

Последней самостоятельной моделью, которую выпускали на Запорожском автомобильном заводе, стала ЗАЗ Таврия. Модель была на конвейере с 1987 год, но была готова к запуску производства на 10 лет ранее. Именно тогда автомобиль мог стать настоящим прорывом. Но даже во время серийного выпуска Таврии инженеры продолжали разрабатывать новинки. Многим из разработок так и не судилось быть реализованными.





Источник: avtoblog.ua

Хэтчбек ЗАЗ-1106 был выполнен в виде макета. Материалом для создания послужил пластилин. Автомобиль воссоздали в реальных размерах. Модель отлично вписывалась в видение концепции автомобилей будущего. Новинка имела несколько общих моментов с ЗАЗ-1102, но была принципиально новой. На тот момент в мире не было аналогов новой разработке отечественных умов.

Также на ЗАЗ создали седан на базе ЗАЗ-1106 модель ЗАЗ-1104, которой было суждено стать спортивным автомобилем. Новинка могла кардинально изменить судьбу завода.

На ЗАЗ сделали и новое поколение легендарного Горбатого. Макет автомобиля показали в 2002 году. Автомобиль вызвал не малый интерес публики. Но уже тогда лидером на рынке был Daewoo Lanos.