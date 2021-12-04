Несподіване рішення Злати та сльози учасника: ФОТО

Відбувся дванадцятий, фінальний випуск романтичного реаліті «Холостячка» (СТБ). Чоловіки влаштували для Злати Огнєвіч незабутні побачення у найкрасивішому куточку африканського континенту — Тунісі. Напруження росло з кожною миттю — цього тижня Холостячка остаточно вирішила, кому віддати своє серце!





Источник: showbiz.fakty.ua

За серце Холостячки боролися Дмитро Шевченко, Андрій Задворний та Роман Свечкоренко, який повернувся до реаліті в 11 випуску.

— Я йду за покликом серця, — пообіцяла Злата.

Першим на побачення прийшов Роман. Холостячка зізналася, що вона мала симпатію до хлопця, коли він залишив проект. Тоді виявилося, що Роман не встиг розлучитися з дружиною, і Злата попросила зробити це і повернутися.

Роман Свечкоренко

Побачення відбулося на території ВДНГ. Роман запропонував покататися на велосипедах.

— Дуже люблю кататись на велосипедах! — захопилася Злата. — Я зрозуміла, що мені дуже сумно від того, що весь цей місяць не було Роми поряд. Я дуже рада, що він сьогодні тут.

Пара зупинилася поговорити за солодким столом, що його приготував Златі Рома.

— Що ти відчуваєш до мене? — запитала хлопця Холостячка.

— До того, як я залишив проект, мої почуття були серйозними, — сказав Рома. — Не хочу, щоб наша історія так закінчувалася. З тобою легко, цікаво. Це наш початок.

— Ти би міг хоч щось мені написати, коли пішов із проекту, — була ображена Злата. — Я чекала.

— А я не бачив у цьому сенсу, — відповів хлопець. — Мій вибір був — діяти!

Упродовж побачення Роман запропонував Златі потанцювати.

— А як ще краще зміцнити стосунки? — сказав Рома. — Дуже важлива тактильність.

— Ти вирішив за день устигнути все! — була задоволена Злата.

Холостячка чекала, що Рома поцілує її, але цього так і не сталося.

Роман запропонував Златі разом посадити дерево та загадати бажання.

— Хочу бути щасливою, коханою, бажаною! — сказала Злата.

— Хочу бути добрим батьком, — загадав Роман.

Побачення закінчилося за вечерею. Рома показав Златі адвокатську довідку про те, що на нього ще чекає одне засідання суду.

— Я засмутилася, — сказала Злата. — Ми домовлялися, що справу має бути закрито. Це твоє життя, і воно таке. Але я свого ставлення до одружених чоловіків не міняю.

— Я хотів сам порушити питання, але для цього не було обставин, — виправдовувався Роман.

— Але краще починати зі щирості, — відповіла Холостячка. — Я відчувала між нами щось більше. І нікому іншому я не дала шансу повернутися. Але ниточка, яка зв’язує нас, стала тонкою. Я відпускаю тебе, але рада була тебе пізнати.

— Я дуже засмутився, — зізнався Роман. — Часу мені не вистачило.

За серце Холостячки продовжили боротьбу Дмитро та Андрій. Їхні побачення пройшли в Тунісі.

Дмитро Шевченко

— Це було як уперше, — зізнався Дмитро перед своїм останнім побаченням. Вони пройшли у пустелі, де знімали «Зоряні війни».

— Я завжди мріяла побувати в цьому місці, — сказала Злата.

Пара сіла в джип і помчала пустелею.

— Мені страшно! — кричала Злата.

Побачення продовжилося на квадроциклах, і Злата впевнено сіла за кермо.

— Рада, коли ти поряд, — зізнавалася Дімі Злата.

Подорож пустелею продовжилася на верблюдах. Але перед цим Діма подарував Златі троянду пустелі.

— Це було освідчення в коханні, — сказала Злата. — Але мені хочеться рішучості з його боку.

На верблюдах Злата та Діма приїхали до оази з водоспадом. Хлопець запропонував Златі викупатися.

— Відчуваю пристрасть та бажання, — зізнався Діма. — І з боку Злати є закоханість.

— Поруч із Дімою мені хочеться ще й ще, — сказала Холостячка. — Наче не можу напитися води.

Біля озера Діма виклав із каміння слово «Злата» у центрі великого серця.

— Я зрозумів, що закоханий у тебе, — зізнався Діма Златі.

— Нарешті! — зраділа Холостячка. — Знаю, як тобі не просто говорити про свої почуття. У мене теж є до тебе потяг та пристрасть.

— Діма відкрив для мене справжню оазу кохання, — говорила за кадром Злата.

Після оази пара перемістилася в місце для відпочинку.

— Почуваюся Шахерезадою, — сказала Злата. — Я як наречена.

Холостячка зізналася, що їй не хочеться пишне весілля, а скромне, тільки для двох, на острові.

— Мені хочеться сім’ю, — не приховував Діма.

Гриша Решетник запропонував парі пройти тест на сумісність, відповідаючи на всілякі спірні питання.

— Я готуватиму сніданок, а ти — вечерю, — сказала Злата, і Діма погодився.

Хлопець сказав, що готовий взяти на себе фінансові зобов’язання перед сім’єю та переїхати зі Львова до Києва.

— Діма — земний чоловік, — сказала Злата. — З ним я буду в безпеці.

— Це було так пристрасно і гармонійно, що я не хочу відпускати Злату, — зізнався Діма.

Наступним побаченням було заплановано в Андрія.

Андрій Задворний

— У мене є почуття до Злати і хочеться зближуватися, — сказав Андрій.

Андрій запропонував Златі разом зайнятися дайвінгом. Холостячка робила це вперше.

— Я розраховую, що Андрій буде поруч, — заспокоювала себе Злата. — Було відчуття, що на мене все тисне довкола. Пропливши відрізок, я почала задихатися.

Але дівчина прислухалася до порад інструктора.

— Мене підтримав і Андрій, — сказала Злата, роблячи друге занурення. — Переді мною відкрився гарний водний світ. То була незвичайна романтика!

Пара плавала, цілувалася та робила фото.

На березі Андрій запропонував Златі разом політати на парашуті, прив’язаному до катера.

— У нас є ще одна мить, яку ми пережили разом, — захопилася Злата.

Пара вирішила відпочити та відповісти на запитання щодо їх сумісності. На багато з них Андрій відповідав жартома.

— Не хотілося бути серйозним у цій обстановці, — зізнався хлопець.

— Головне — спорідненість душі, яку я з тобою відчуваю, — говорила Злата. — Я романтик, люблю, коли кажуть про свої почуття.

— Я не боюся у стосунках нічого, — сказав Андрій. — Я — авантюрист.

— Поряд з Андрієм я почуваюся щасливою, — не приховувала Холостячка. — Але поки у своїх почуттях ще визначаюся.

Перед головним вибором Злата прийшла на розмову із Григорієм Решетником.

— Не могла навіть уявити, що отримаю стільки емоцій на проекті! — зізнавалася Холостячка. — Не думала, що таке можливе. А зараз кохання вразило мене прямо в серце. Тут зібралися харизматичні чоловіки. Вдячна проекту, що саме тут я могла робити такий вибір. Я точно стала мудрішою.

— Ти вже визначилася?

— Ні, ще у процесі. Я ніч перед вибором не могла заснути, дивилася на зірки. Але цей вибір я маю зробити сама. До обох чоловіків я маю почуття. Я йду за покликом серця — інакше я не вмію.

— Переживання з’являються з нізвідки, — зізнався Андрій перед вибором. — З такою дівчиною, як Злата, я можу збудувати стосунки.

Хлопці перед прощальною Церемонією згадували весь свій шлях на «Холостячці».

— Щоразу на побаченнях із Дімою я була щаслива, — згадувала Злата. — Йому треба було більше часу, щоби розкритися.

— Я зрозумів, що закоханий, коли ми були в Одесі, — зізнався Андрій. — Хочу надягти обручку на її пальчик. Мені здається, вона буде щасливою.

— Не хочу, щоб у наших стосунках із Дімою була недомовленість, — роздумувала Злата, згадуючи побачення з хлопцем.

— Для мене Злата — друг та кохана жінка, — зізнавався Дмитро. — Я готовий провести з нею решту життя.

— Відчуваю, що закохана, — говорила Злата, вирушаючи на фінальний вибір. — Цей чоловік здатний глибоко любити. Я відчуваю, що саме на нього я довго чекала. Поруч із ним я почуваюся справжньою жінкою.

У білому вбранні Злата зустрічала Дмитра та Андрія. Кожен обсипав Холостячку компліментами.

— Казковий персонаж виявилася реальною Златою Огнєвіч, — сказав Андрій. — Ти мені потрібна! Ще на Кіпрі я зрозумів, що закохався. Ти причина мого щастя. Хочу дбати про тебе. Я відчуваю твій вогонь, але він не спалює мене. Хочу, щоб ти стала моєю, і наші серця стали битися у такт. Я люблю тебе! Виходь за мене!

— Коли ти поряд, я починаю губитися, — зізнавався Дмитро. — З тобою я можу бути справжнім. Мої почуття до тебе сильніші за страх. Ти та людина, з якою мені добре. Я люблю тебе! Виходь за мене!

— Я відпускаю тебе, вибач, — сказала Злата, звертаючись до Діми, якого всі вважали її фаворитом.

— Шкода, що я не попрощався, — сказав засмучений хлопець. — Але все одно я вдячний Златі за все. Зрозумів, що треба розкриватись. Просто порожнеча всередині. Не можу стримати сліз.

— Не кожна закоханість може перерости у кохання, — зізналася Злата, коли перед нею на колінах стояв Андрій. — Але моя — переросла! Я люблю тебе!