Почему моряки не ловили рыбу и ели только взятые с собой запасы? (ФОТО)

В период Великих географических открытий и освоения Нового Света в XV-XVII веках морякам из Европы часто приходилось голодать в пути. Не имея возможности пополнить провиант на берегу, люди массово погибали от истощения и болезней. Но почему мореплаватели не ловили рыбу в океане?
1.
Океанские пустыни и «конские широты»Дело в том, что на удаленных от берега участках океана, расположенных между 30° и 35° с.ш. и ю.ш., рыбы нет. Такие зоны называют океанскими пустынями или «конскими широтами».
Для них характерны океанические антициклоны – области повышенного давления с нисходящими потоками воздуха. В этих широтах круглый год стоит ясная, безветренная и малооблачная погода.
Во времена парусного мореплавания заплывшие сюда путешественники были вынуждены долго дрейфовать по течению. Из-за нехватки воды и еды приходилось выбрасывать за борт животных на судне, в том числе и лошадей, основной сухопутный транспорт. Отсюда регион и получил своё название.
Отсутствие рыбы обусловлено как безветрием, так и огромной глубиной. Так совпало, что под «конскими широтами» расположены обширные глубоководные равнины: Северо-Американская, Бразильская и другие котловины.
2.
«Конские широты» на карте.В прибрежных регионах питательные вещества поступают в океан либо из глубин из-за перемешивания воды в период штормов, либо заносятся ветрами с суши. Эти условия позволяют размножаться планктону – маленьким разнородным организмам, которыми так или иначе питаются все виды рыб.
В океанских пустынях питательные вещества из глубинных слоев на поверхность не поступают, их не приносят ветра. Значит, планктона там тоже нет, а следовательно, нет и рыб.
Если посмотреть на карты плаваний Магеллана, Кука и других великих путешественников, то можно заметить, что львиная доля их маршрута пролегала именно по этим «мёртвым зонам».
3.
Ядовитая рыбаК несчастью для моряков, заниматься рыболовством было опасно даже вблизи побережья. Жизнь путешественников портили динофлагелляты – одноклеточные организмы, живущие рядом с кораллами, водорослями и морскими растениями.
Главная их особенность заключается в выработке биологического яда сигуатоксина. Маленькие рыбы, питавшиеся динофлагеллятами, накапливали яд в своем организме. Их поедали морские окуни, мурены, тунцы и другие хищники, и они тоже копили сигуатоксин.
Для морских животных это вещество безвредно, а у человека вызывает острое кишечное отравление. После нескольких таких отравлений офицеры стали запрещать морякам рыбачить. Все неизвестные виды коралловых рыб по умолчанию признавались опасными.
Моряки, отправлявшиеся в далёкое плавание, были вынуждены есть лишь собственные запасы еды и надеяться, что их хватит до следующей остановки. Ситуация начала меняться лишь к XIX веку: пароходы смогли быстро преодолевать мёртвые зоны, а путешественники научились отличать съедобную рыбу от ядовитой и готовить её.
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