Почему моряки не ловили рыбу и ели только взятые с собой запасы? (ФОТО)

В период Великих географических открытий и освоения Нового Света в XV-XVII веках морякам из Европы часто приходилось голодать в пути. Не имея возможности пополнить провиант на берегу, люди массово погибали от истощения и болезней. Но почему мореплаватели не ловили рыбу в океане?





1.

Океанские пустыни и «конские широты»Дело в том, что на удаленных от берега участках океана, расположенных между 30° и 35° с.ш. и ю.ш., рыбы нет. Такие зоны называют океанскими пустынями или «конскими широтами».

Для них характерны океанические антициклоны – области повышенного давления с нисходящими потоками воздуха. В этих широтах круглый год стоит ясная, безветренная и малооблачная погода.

Во времена парусного мореплавания заплывшие сюда путешественники были вынуждены долго дрейфовать по течению. Из-за нехватки воды и еды приходилось выбрасывать за борт животных на судне, в том числе и лошадей, основной сухопутный транспорт. Отсюда регион и получил своё название.

Отсутствие рыбы обусловлено как безветрием, так и огромной глубиной. Так совпало, что под «конскими широтами» расположены обширные глубоководные равнины: Северо-Американская, Бразильская и другие котловины.

2.

«Конские широты» на карте. В прибрежных регионах питательные вещества поступают в океан либо из глубин из-за перемешивания воды в период штормов, либо заносятся ветрами с суши. Эти условия позволяют размножаться планктону – маленьким разнородным организмам, которыми так или иначе питаются все виды рыб.

В океанских пустынях питательные вещества из глубинных слоев на поверхность не поступают, их не приносят ветра. Значит, планктона там тоже нет, а следовательно, нет и рыб.

Если посмотреть на карты плаваний Магеллана, Кука и других великих путешественников, то можно заметить, что львиная доля их маршрута пролегала именно по этим «мёртвым зонам».

3.

Ядовитая рыба К несчастью для моряков, заниматься рыболовством было опасно даже вблизи побережья. Жизнь путешественников портили динофлагелляты – одноклеточные организмы, живущие рядом с кораллами, водорослями и морскими растениями.

Главная их особенность заключается в выработке биологического яда сигуатоксина. Маленькие рыбы, питавшиеся динофлагеллятами, накапливали яд в своем организме. Их поедали морские окуни, мурены, тунцы и другие хищники, и они тоже копили сигуатоксин.

Для морских животных это вещество безвредно, а у человека вызывает острое кишечное отравление. После нескольких таких отравлений офицеры стали запрещать морякам рыбачить. Все неизвестные виды коралловых рыб по умолчанию признавались опасными.

Моряки, отправлявшиеся в далёкое плавание, были вынуждены есть лишь собственные запасы еды и надеяться, что их хватит до следующей остановки. Ситуация начала меняться лишь к XIX веку: пароходы смогли быстро преодолевать мёртвые зоны, а путешественники научились отличать съедобную рыбу от ядовитой и готовить её.

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