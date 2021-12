Компания Mercedes-Benz впервые показала уникальный проект, разработанный совместно с музеем Рубелла в Майами. Концепт получил название, а сделали его дизайнер концерна Daimler Горден Вагенер и Вирджил Абло (модельер и дизайнер одежды). Последний, к сожалению, умер несколько дней назад…





К слову именно этим автомобиль немцы решили почтить память модельера Абло, который, к слову, руководили линией мужской одежды Louis Vuitton. С первого взгляда понятно, что целью этого проекта было создание максимально противоречивого и провокационного Maybach в истории марки, да что уж там, и в истории Даймлера в целом.

Внутри дизайнерский прототип во многом напоминает Vision Mercedes-Maybach 6, но сидушки а-ля «семидесятые». Задок выполнен в духе неоретро, диски — штамповка, а на крыльях расширители с заклепками.

Плюс ко всему, авто щедро усеяно прожекторами, есть защитные дуги, каркас, а капот сделан прозрачным. Под ним, кстати, скрываются солнечные панели. Спереди угадываются черты Rolls-Royce и Hongqi. Обрубленную корму в стиле ретро украшает пара круглых фонарей.









Среди других особенностей — защитные дуги с металлической пластиной спереди и сзади, восемь светодиодных прожекторов, расширители колесных арок на болтах и внешний каркас безопасности, одновременно выполняющий функции багажника. Под прозрачным капотом установлены солнечные панели, которые в теории дадут сколько-то лишних километров пробега. Обрати внимание на любопытную детальку – топор со стороны водителя.

The post Первые фото внедорожного купе Майбах с топором в салоне (фото) first appeared on ТопЖыр.

topgir.com.ua