Первая леди США Джилл Байден показала, как она украсила Белый дом к Рождеству. Фото

В США по случаю Рождества украсили Белый дом. Занимались этим первая леди Джилл Байден вместе с тысячью волонтеров.

Источник: www.obozrevatel.com





Об этом сообщается на официальной странице супруги президента США в Facebook. Также опубликованы соответствующие фото (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Так, в комнатах и коридорах были установлены елки и развешены гирлянды. Над камином повесили носки для подарков от Санта-Клауса.

Для украшения были использованы около 2 км гирлянд, более 300 свечей и 10 тысяч украшений. Всего в здании разместили 41 елку.

Отметим, что Джо и Джилл Байден в этом году первые будут праздновать Рождество и Новый год в Белом доме как глава государства и первая леди.

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