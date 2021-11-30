Акция протеста в Киеве – активисты привезли козлов на маршрутке – фото

В Киеве устроили необычную акцию протеста. Активисты оригинально продемонстрировали недовольство условиями в общественным транспортом. Под КГГА проехала маршрутка с живым скотом и сеном.

Видео с митинга публикует «Киев Оперативный».

Как жалуются участники акций, у перевозчиков вымогают по 200 гривен с маршрутки в день. В полиции эту информацию не комментируют.

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Протестующие возмущены тем, что при этом людям приходится как скоту ездить на ржавых и разваленных автобусах.

Активисты отмечают, что в ходе акции протеста полиция отобрала одно животное. Telegram-канал «Столица» публикует, как происходило «задержание» козы.

Ранее на Realist.online сообщалось, что будет с ценами в маршрутках Киева.