Провели чуть ли не спецоперацию: украинские врачи спасли жизнь больного раком крови

Мужчине пересадят донорский костный мозг. Для этого провели тотальное облучение тела.

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При этом такую процедуру облучения тела в Украине сделали впервые – она уже доступна в Украине. Раньше это делали только иностранные клиники.

Стоит это от 150 тысяч евро. Однако лечение мужчины проходит в рамках государственной программы по трансплантации, поэтому оно бесплатное.

Спасти больного

Сам пациент из Днепропетровской области. Его облучали в Кропивницком, а трансплантацию проводили в Киеве – туда его доставили на вертолете.

Перед тем, как пересадить донорский костный мозг, его собственный убили радиацией.

В карете скорой помощи пациента перевозили в специальном защитном костюме, поскольку его иммунная система полностью уничтожена, поэтому ему противопоказан любой контакт с внешним миром.

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Рассчитать все до мелочей

Подготовка у врачей к процедуре заняла 3 месяца. Медицинские физики провели серьезную работу, поскольку все необходимо было рассчитать до мелочей.

Справка. Эта процедура состоит из 6 блоков. Сейчас идет 5-й. За три дня Евгений получил облучение 12 Грей. При этом смертельной дозой для человека считается 10.

Донором костного мозга стала родная сестра больного. Гематологи говорят, что шансы на выздоровление мужчины теперь существенно возросли.