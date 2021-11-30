Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: фигуранты не признают вины

В столичном Голосеевском районном суде во вторник завершилось подготовительное заседание по делу нападения на съемочную группу программы «Схемы» (проект «Радио Свобода» и UA: Первый).

Обвиняемые в нападении на журналистов «Схем» экс-председателя правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер, экс-директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов, бывший директор департамента банковской безопасности учреждения Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности Укрэксимбанка Олег Осипов не признают своей вины.

Об этом они заявили после оглашения обвинительного акта прокурором. Действия бывшего председателя правления банка Евгения Мецгера и его пресс-секретаря квалифицируют по статье 171 Уголовного кодекса («Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения»).

Следующее заседание должно состояться 24 декабря, по словам адвоката журналистов, Мецгер будет оспаривать восстановленное видео как доказательство.

Действия Игоря Тельбизова и Олега Осипова квалифицировали по двум уголовным статьям: по той же 171 и 121 («Умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинившую телесных повреждений»).

4 октября во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером журналист «Схем» спросил его о крупном валютном кредите под залог проблемного актива, который банк выдал бизнесмену, чья компания платит налоги группировке «ДНР». Мецгеру не понравился вопрос и он приказал охране «забрать камеры» у журналистов и «достать из них кассеты».

По приказу Евгения Мецгера сотрудники банка применили физическую силу к оператору «Схем», отобрали у него две камеры и карточки, на которые производилась запись, и удалили записанное видео.

Напомним, 11 октября вечером отстраненный с должности председателя правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сообщил, что написал заявление об увольнении.

В тот же день Голосеевский райсуд Киева избрал Мецгеру меру пресечения – ночной домашний арест. Такая же мера избрана директору департамента информационной политики Укрэксимбанка Владимиру Пикалову.

8 октября Голосеевское управление полиции по согласованию прокуроров вручило еще одно подозрение о незаконном лишении свободы людей отстраненному главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру.

Накануне «Схемы» опубликовали расследование об Укрэксимбанке, которое привело к скандалу.

Ранее стало известно, что полиция вручила подозрение служащему Укрэксимбанка за нападение на журналистов.

Напомним, Евросоюз отреагировал на нападение в Укрэксимбанке. Также глава Укрэксимбанка извинился за нападение на журналистов.

Отметим, что 6 октября председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер на фоне конфликта с журналистами сообщил, что напишет заявление о сложении полномочий на время следствия.

6 октября утром, после обнародования скандального видео, в Офисе президента заявили, что считают логичным по меньшей мере отстранение председателя Укрэксимбанка Евгения Мецгера после нападения руководства банка на журналистов. В Офисе заявили, что поведение представителей банка недопустимо.

4 октября в государственном Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете было совершено нападение на журналистов «Схем».