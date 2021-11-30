Транзит газа через Украину — у Путина рассказали, когда начнут переговоры о продлении контракта

Москва заявляет, что обсуждать поставки газа через Украину после 2024 будут, если в Европе найдутся потребители.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «сначала нужно газ продать», а переговоры с Украиной являются второстепенным делом.

«Я хочу лишь вам напомнить заявление президента Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге. Пока «Газпром» не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь», — сказал он.

До этого Путин заявлял, что «Газпрому» невыгодно увеличивать транзит газа через Украину. По его словам, большую прибыль принес бы транзит газа в Европу по другим маршрутам.

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