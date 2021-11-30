Оля Цибульская, Слава Каминская, Настя Приходько признались, что делают со своими бровями

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Все, что вы хотели знать о звездных бровях, о современных процедурах и трендах – какие брови модные сейчас, рассказали в проекте «Звездный путь» на телеканале «Украина».

Бровями можно как подчеркнуть красоту лица, так и испортить свою внешность. Именно такая беда произошла с экс-солисткой группы «Тату» Юлией Волковой. Когда она решила сделать выразительные брови с помощью татуажа, однако что-то пошло не так.

Скрин, видео You tube Волкова

Скрин, видео You tube Волкова

Не проигнорировала тренд на брови, которые заметны за километр, и балерина Анастасия Волочкова. Через неудачный татуаж она постоянно становится героиней мемов.

Настя Волочкова, фото с Instagram

Настя Волочкова, фото с Instagram

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Звезды мирового уровня тоже часто поражают своими бровями. Не повезло Памеле Андерсон, а вот Леди Гага не имеет себе равных в экспериментах с бровями.

Певица Ольга Цибульская сделала себе пудровое напыление бровей.

«Как пела Сердючка «Я не поняла». Раз в месяц можно покрасить чем-то натуральным. Не люблю наращенных ресниц, ногтей, волос, бюста», — призналась Цыбульская.

Оля Цибульская, instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская, instagram.com/cybulskaya

Анастасия Приходько против татуажа бровей.

«А для чего? Потом будет мода на тонкие брови, потом вообще без бровей, а я останусь всегда при своих», — говорит она.

Певица Слава Каминская не гонится за трендами и не доверяет свои брови никому. Красит только сама, «краской из магазина».

«Когда уже были в моде соболиные эти брови, мне сделали какие-то **норки», — делится она неудачным опытом.

Слава Каминская, фото: скриншот из видео

Слава Каминская, фото: скриншот из видео

Исполнительница Джерри Хейл перестала выщипывать брови с 13 лет – тогда у нее были брови-ниточки.

«Я поняла, какую ошибку совершила, и больше их не трогаю. У меня, благо, все отросло», — вспоминает девушка.

Jerry Heil - Джерри Хейл

Jerry Heil — Джерри Хейл

Алине Гросу повезло – она смогла отрастить брови после моды на «ниточки». Теперь она корректирует их форму в салоне, где эту процедуру ей делают в подарок.

Дизайнер Жан Грицфельд признался, что проходил процедуру ламинирования бровей.

«Хоп, расчесал и пошел. Многие мужчины это делают. Брови — как путь в будущее, куда зачешешь – туда и пойдешь», — уверен мужчина.

Анита Луценко против ламинирования, потому что ей не нравится «волосатые брови».

Некоторые даже прибегают к пересадке волос с головы на брови.

«В Киеве уже начали… берут с головы, пересаживают на брови. Можно на сосках сделать две брови», — шутит Цыбульская.

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