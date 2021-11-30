Оля Цибульская, Слава Каминская, Настя Приходько признались, что делают со своими бровями

Все, что вы хотели знать о звездных бровях, о современных процедурах и трендах – какие брови модные сейчас, рассказали в проекте «Звездный путь» на телеканале «Украина».

Бровями можно как подчеркнуть красоту лица, так и испортить свою внешность. Именно такая беда произошла с экс-солисткой группы «Тату» Юлией Волковой. Когда она решила сделать выразительные брови с помощью татуажа, однако что-то пошло не так.