Надя Дорофеева примерила платье со смелым разрезом и декольте

Совсем недавно стали известны все судьи шоу «Голос страны». Одно из кресел жюри займет певица Надежда Дорофеева, участник из команды которой выиграл 11 сезон. Надя в новом посте рассказала, что с нетерпением ждет старта песенного шоу и приглашает в свою команду ярких и дерзких артистов.

31-летняя артистка разместила в Инстаграм-профиле кадр, сделанный за кулисами народного проекта. Для съемок стилисты подобрали девушке эффектное черное платье с открытым декольте и смелым разрезом. Такой наряд оголил тонкие ключицы исполнительницы и стройные ноги. Надя распустила локоны, а синие туфли с заостренным носом закончили образ голливудской звезды.

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Оценили пост Дорофеевой многие звезды шоу-бизнеса, среди них — жена Дмитрия Монатика и сам музыкант, продюсер Владимир Завадюк, Вера Брежнева, Екатерина Осадчая и Ирина Сопонару. Фолловеры пришли в восторг, увидев сексуальный образ девушки.

«Изумительный образ, невероятно тебе подходит», «Надя, твой наряд — огонь. Очень красивая», «Тебе очень идет это платье», «Богиня», «Эти ноги», «Что за голливудская звезда», «Какие красивые ножки у вас, госпожа», «Вот это образ», — засыпали комплиментами экс-участницу группы «Время и Стекло».

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Двенадцатый сезон шоу «Голос страны», судьями которого помимо Дорофеевой стали Оля Полякова, Потап и Святослав Вакарчук, будет удивлять новыми открытиями и талантливыми участниками. Дату премьеры канал «1+1» пообещал объявить на днях.

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