В Киеве в ресторане парни заступились за женщину — видео

В субботу вечером, 27 ноября, в столичном ресторане произошла потасовка. Мужчины заступились за женщин и получили ножевые ранения.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Как отмечается, в ресторане Гага на улице Якуба Коласа отдыхало несколько компаний. Несколько мужчин кавказкой национальности начали приставать к женщинам, которые отдыхали в этом заведении. На их помощь поспешили мужчины, началась перепалка, закончившаяся потасовкой с ножевыми ранениями.

Нападавшие скрылись, но одного удалось задержать. Потерпевшие получают помощь медиков.

Национальная полиция выясняет обстоятельства этого инцидента.

Ранее «Апостроф» писал, что в Дарницком районе Киева задержали 20-летнего парня за ножевые ранения родственникам. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.