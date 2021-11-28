Голодомор — результаты опроса украинцев в 2021 году

В субботу, 27 ноября, в Украине почтили память жертв Голодомора. Среди украинцев провели опрос об их отношении к этой трагедии.

Опрос провела Социологическая группа «Рейтинг».

Согласно его результатам, больше всего украинцев — 44% — считают виновным в организации Голодомора лично Иосифа Сталина. В целом центральное руководство СССР обвиняет 41% опрошенных. О личной вине И. Сталина и высшего руководства СССР в организации геноцида украинцев чаще говорили жители западных и центральных областей.

Еще 17% возлагают вину на карательные органы СССР, а 12% — на высшее руководство Советской Украины.

10% опрошенных украинцев придерживаются мнения, что Голодомор был обусловлен естественными причинами. Такое мнение больше всего распространено среди жителей Юга и Востока. 3% респондентов считают, что в геноциде виноваты сами крестьяне, которые отказывались отдавать урожай государству.

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