Гороскоп по картам Таро на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021

Завершить осень и начать первый месяц зимы без проблем и препятствий на пути помогут подсказки карт Таро.

Расклады для Знаков Зодиака на эту неделю будут хорошим подспорьем для завершения текущей работы и воплощения в жизнь смелых планов.





Овен

Карта «Смерть» выпадает на конец ноября, указывая Овнам на необходимость что-то поменять в жизни. Старое пора оставить в прошлом, чтобы начать зиму с новых планов и идей, которые помогут обрести благополучие. Аркан «Башня» вторит первой карте расклада, призывая Овнов пересмотреть паны на жизнь и не бояться препятствий. Они помогут попрощаться с иллюзиями, которые мешают видеть новые перспективы. Завершает неделю Аркан «Император». По этой карте Овны смогут взять судьбу в свои руки и справиться с любыми делами. Главными спутниками успеха станут мудрость, непредвзятое мнение и умение принимать взвешенные решения.

Телец

Эта неделя начинается с карты «Сила», по которой Тельцам нельзя сомневаться в себе, потакать сомнениям и необоснованным страхам. Завершить ноябрь на позитивной ноте помогут шепотки на успех и удачу в делах. По карте «Дьявол» Тельцам важно отказаться от всего, что несет разрушение: вредные привычки и привязанности не привезут ни к чему хорошему. Испытание воли нужно пройти с гордо поднятой головой. В начале декабря по карте «Влюбленные» Тельцов ждут перемены в личной жизни. Верные решения помогут обрести счастье и взаимопонимание, а одиноким сердцам — встретить свою любовь.

Близнецы

Переход от осени к зиме будет не самым простым для Близнецов. Аркан «Дурак» указывает на риск ошибиться или оступиться, если не придавать значения важным деталям. Близнецам нужно быть внимательней, чтобы привлечь удачу. Аркан «Влюбленные» в раскладе — карта, предупреждающая о новом жизненном этапе. Переход на него будет непростым, ведь Близнецам нужно будет принять ответственное решение, изменить которое не получится. По карте «Смерть» Близнецы смогут окончательно распрощаться с прошлым. Карта говорит об обновлении, которое необходимо для дальнейшего развития и которое невозможно без сепарации от старых принципов и иллюзий.

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Рак

Карта «Отшельник» открывает неделю, призывая Раков во всем прислушиваться к себе. По ней важно принимать мудрые решения без спешки и внимательно следить за событиями, чтобы не оступиться и выйти на новый уровень. Аркан «Дурак» указывает на возможность расширить границы, если не упускать важных знаков. Они будут повсюду, и Ракам поможет интуиция. Благодаря предчувствиям получится открыть двери в счастливое будущее. Карта «Смерть» символизирует переход на новый этап, когда Ракам придется оставить прошлое за спиной и обновить энергетику. Перемены будут позитивными, если не сопротивляться происходящему.

Лев

Львам на этой неделе нужно быть ответственными и непредвзятыми. Первая карта «Суд» указывает на возможность завершить сложное дело, обрести уверенность в своих силах и честным путем отстоять свое имя. По карте «Правосудие» наступает время пожинать плоды. Аркан сулит успех и процветание тем, кто принимал верные решения, а также неприятности для тех, кто пытался обмануть судьбу и схитрить. По карте «Башня» Львы будут на пороге новой жизни, когда прежние устои становятся неактуальными. Наступает время попрощаться с иллюзиями и посмотреть правде в глаза, чтобы управлять событиями и собственной судьбой.

Дева

Карта «Император» открывает неделю, призывая Дев быть мудрыми и не спешить с принятием сложных решений. Аркан указывает на благополучное развитие событий, если поступать честно и не сбавлять темпа в работе. По карте «Повешенный» Девы получают предостережение: некоторые дела могут приостановиться, и нужно позволить им это сделать. Такая тактика сохранит драгоценное время и поможет не останавливаться на пути к личному развитию и росту. По карте «Башня» Девы будут стоять на пороге перемен, и от их действий будет зависеть дальнейшее развитие событий. Карта призывает отказаться от иллюзий, чтобы не упустить новых возможностей.

Весы

Аркан «Суд» призывает Весов не терять бдительности на протяжении всей недели. По этой карте удастся справиться с трудностями и поставить точку в сложных делах, если принимать решения, согласуя их с доводами разума. По карте «Дурак» нельзя забывать об ответственности. При кажущейся безмятежности Весы стоят на пороге новых открытий, к которым нужно быть готовыми, чтобы избежать потрясения. Перемены будут к лучшему, если смотреть на происходящее оптимистично. Аркан «Повешенный» говорит о временной паузе, которая необходима для переосмысления событий и случившегося. Весы смогут найти ответы на сложные вопросы, если будут искать обходные пути и не станут зацикливаться на старых методах.

Скорпион

Карта «Маг» сулит Скорпионам приятные перспективы. По этой карте нельзя отказываться от своих талантов и закапывать их в землю, чтобы не лишиться удивительных приключений и новых вершин успеха. «Иерофант» в раскладе — карта, призывающая Скорпионов расставить приоритеты, прежде чем рваться в бой. Такая тактика поможет сконцентрироваться на важных делах и без труда завершить важные дела в срок. «Солнце» в раскладе — карта заслуженного отдыха и вознаграждения. Скорпионы смогут взять выходной, чтобы в полной мере насладиться покоем и тишиной, восстановить силы и спланировать дела на будущее.

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Стрелец

Аркан «Колесо фортуны» говорит о том, что события будут развиваться стремительно, и Стрельцам предстоит пройти непростое испытание. Вмешиваться в ход событий будет можно только в том случае, если стали понятны причины происходящего. Карта «Звезда» говорит о том, что Стрельцы на верном пути, и достичь новых вершин успеха будет несложно, если не сворачивать с пути и не спешить. Уверенность и спокойствие помогут справиться с любыми делами. Аркан «Мир» говорит о завершении трудностей. Стрельцы будут в равновесии с собой и окружающим миром, что позволит без труда разрешить разногласия и обойти острые углы проблем.

Козерог

Аркан «Колесо фортуны» предупреждает Козерогов о том, что в начале недели события будут развиваться вне планов. Такая ситуация может сбить с толку, но переживать не придется: со временем все встанет на свои места, и Козероги смогут взять судьбу в свои руки. Судя по карте «Иерофант», Козерогам предстоит пересмотреть свои планы. Это нужно для того, чтобы выполнить первостепенные задачи до завершения года и не отвлекаться на те дела, которые отнимают время и силы, но не ведут к новым успехам. «Маг» в раскладе — карта, призывающая Козерогов к неординарным решениям. Консерватизм не поможет расширить горизонты и выйти за рамки, которые стали тесны. Козерогам следует использовать свои таланты и знания, чтобы достичь успехов.

Водолей

Карта «Смерть» открывает неделю, и Водолеям не стоит ее пугаться. Аркан указывает на новый жизненный этап, который принесет позитивные перемены. Важно лишь осмелиться шагнуть в будущее, не забыв закрыть за собой двери прошлого. По карте «Маг» Водолеев ждут новые открытия. Аркан говорит об успехах, достичь которых получится благодаря находчивости и любви к обучению. Творческий подход также поможет привлечь процветание. По карте «Звезда» Водолеи могут не сомневаться в том, что выбрали верное направление. Знаки судьбы и развитая интуиция помогут принимать верные решения и вовремя обходить стороной сомнительные ситуации.

Рыбы

Карта «Влюбленные» призывает Рыб сделать верный выбор. Не раскаиваться в принятом решении получится, если действовать без спешки и не позволять никому вмешиваться в свои планы. Аркан «Звезда» говорит о правильном решении и свободном пути. Рыбы смогут преодолеть трудности, если будут верить в свои силы и не станут сворачивать с выбранного направления. Уверенность и обдуманные решения приведут к победе. успехом. По этой карте Рыбы обретут то, к чему стремились, смогут разрешить разногласия и мирным путем заслужить отменную репутацию.