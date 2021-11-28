Боли в спине могут зависеть от ягодичных мышц

«Спящие» мышцы у человека в современном мире такая же большая проблема, как и различные проблемы со спиной у современного человека. И одной из главных причин проблем со спиной являются плохо развитые ягодичные мышцы. В предыдущий раз мы выяснили, что эти мышцы специалисты вносят в комплекс мышц кора, которые отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника.

Продолжаем разбирать функциональность нашего «мягкого места» — ягодичных мышц, которые должны становится при определенных движениях отнюдь не мягким.

Давайте сегодня протестируем «вашу пятую» точку на «профпригодность».

Для начала — описание простых тестов, которые очень советую прочитать внимательно, чтобы затем посмотреть видео и понять, как это надо делать.

1. Простой тест на включенность ягодичных мышц в базовых движениях, таких как ходьба

Станьте ровно, отведите одну ровную ногу назад и пощупайте свою ягодицу, появилось ли напряжение в ягодице или осталась «желе». Проведите аналогичный тест на вторую ногу.

Да, ягодицы могут быть включены в работу с разной степенью. Всему виной наша ассиметричность. Кстати, к симметрии все-таки нужно стремиться.

Приведу пример. Машина на одном спущенном колесе, конечно, ехать будет, но изнашиваться отдельные части будут сильнее, чем при эталонном состоянии автомобиля. Да и качество движения будет страдать. Так же и в нашем теле — ассиметрия приведет к компенсаторным явлениям.

2. Тест на подвижность тазобедренных суставов, который даст вам понять, можно ли вам тренировать ягодичные мышцы путем классических приседаний.

(Для этого лучше использовать камеру телефона, чтобы проанализировать потом движение со стороны).

Встаньте ровно, поднимите одну согнутую в колене ногу до параллели с полом. Если ваш таз начнет двигаться назад, а ваша спина скругляться, значит есть ограничения в подвижности тазобедренного сустава и как бы вы не старались приседать правильно, у вас это не получится. В лучшем случае в приседаниях будет раскачиваться квадрицепс, в худшем — все будет вытягивать поясница.

3. Тест на силу ягодичных мышц.

(Вам также понадобится камера).

Посто спрыгните с небольшой возвышенности, либо подпрыгните вверх и приземлитесь, как бы вы это сделали в непринужденной обстановке в жизни. Посмотрите, остаются ли ваши колени направленны четко вперед ,или ушли вовнутрь. Если коленки завернулись — мышцы ягодиц требуют вашего внимания.

4. Тест на корректное включение большой ягодичной мышцы.

(Для проведения этого теста вам нужна в помощь свободная пара глаз).

Лягте на живот, руки и корпус расслаблены, поднимите ровные ноги. Хочу сразу отметить, что не всем удастся оторвать ноги от пола, включая бедра, это сигнал о том, что ягодичные мышцы «спят». Скорее всего активничает квадратная мышца поясницы, при постоянном напряжении которая укорачивается и приводит к болевым синдромам в нижнем отделе спины.

Для тех, кто смог поднять ровные ноги, продолжаем тестирование. Попросите посмотреть своего помощника, как отрабатывают ваши ягодичные мышцы. Идеальным будет вариант, если ягодичные напряглись, поднялись, но не «съехались» друг к другу в центр.

А теперь посмотрите на обучающем видео, как это можно сделать.

Подведя итоги всех тестов, у вас появится представление, какими мышцами нужно заняться в ближайшее время. Я вам рекомендую включать ягодицы правильно — простые упражнения из кинезиофитнеса вам в помощь.