Из-за нового covid-штамма 12 стран запретили полеты в Южную Африку

На фоне обнаружения нового вида коронавируса B.1.1.529 правительства разных стран начали вводить ограничения на полеты в Южную Африку. В частности, запретили полеты в Африку Испания, Филиппины, Италия, Чехия и Япония, сообщает The Guardian.

Так, со вторника, 30 ноября, запрет на авиарейсы в Южную Африку и Ботсвану введет Испания.

Филиппины также приостановили сегодня въездные международные рейсы из Южной Африки и других стран, где были зафиксированы случаи или вероятность случаев заболевания новым вариантом коронавируса – ЮАР, Ботсвана, Намибия, Зимбабве, Лесото, Эсватини и Мозамбик. Ограничения будут действовать не менее 15 декабря.

Кроме того, в число стран, введших ряд ограничений на поездки в Южную Африку, вошли Британия, Индия, Япония, Италия, Германия, Чехия, Франция, Нидерланды и Сингапур.

Также запрет на поездки в большую часть Африки после обнаружения нового варианта вируса В. 1.1.529 ввел Израиль.

«Пока мы находимся на грани чрезвычайного положения», – заявил премьер-министр Нафтали Беннет, согласно заявлению его канцелярии, прежде чем расширить объявленный им в четверг запрет на въезд иностранцев из семи африканских стран и поездки израильтян в них.

Согласно ограничениям, все африканские страны, за исключением стран Северной Африки, были добавлены в красный список стран повышенного риска для Израиля.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает влияние большого количества мутаций штамма Covid-19 B.1.1.529, обнаруженного в Южной Африке, на вакцину и диагностику.

Ранее, Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание для обсуждения нового варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке и Ботсване