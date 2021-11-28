Омикрон — чем он отличается от штамма Дельта — фото

Итальянские исследователи опубликовали первое фото нового штамма «Омикрон», который считается самым опасным из-за наибольшего количества мутаций.

Об этом сообщает телеканал «Аnsa».

На фотографии показана структура S-белка спайка варианта «Омикрон» справа и варианта «Дельта» слева по сравнению с исходным спайком SARS CoV-2. У нового штамма есть еще много дельта-мутаций (43), сосредоточенных в области, которая взаимодействует с клетками человека. Отметим, что у штамма «Дельта» их 18.

«Красными точками обозначены области с очень высокой изменчивостью, оранжевыми — с высокой изменчивостью, желтыми — со средней изменчивостью, зелеными — с низкой изменчивостью и небесными — с низкой изменчивостью. Серая область — это та область, которая не меняется. Это не означает автоматически, что эти варианты более опасны, просто вирус адаптировался к человеческому виду, создав другой вариант», — отмечают исследователи.

Ранее «Апостроф» писал о том, в каких странах обнаружили новый штамм «Омикрон».