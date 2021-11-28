Куда пропала Саманта в ремейке «Секса в большом городе»

Секс в большом городе, фото: скриншот из видео

В сюжете режиссеры решили объяснить пропажу одной из самых харизматичных героинь сериала. Как выяснилось, по сценарию героиня живет в Лондоне и очень счастлива. «Она переехала в Великобританию», — спойлерили авторы And Just Like That.

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Предполагается, что в одном из эпизодов о Саманти вспомнит Керри. Поклонники отмечают, что это интересный сценарный замысел и открытый финал для Кэтролла. Это дает возможность включить Саманту в будущие серии, если актриса все же согласится.

Напомним, украинцы недовольны сексуальной жизнью: фиаско в постели, знакомы каждому. В возрастной категории 18-24 года сейчас есть 25% девственников. Опрошено было 1060 респондентов, у которых был сексуальный опыт.

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Также «Знай.uа» писал, Елена Зеленская заговорила о жестокости дома и изнурительной женской работе: «Жаловаться стыдно». Первая леди Елена Зеленская обратила внимание на изнурительные будни и заговорила о домашней жестокости

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