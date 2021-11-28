Куда пропала Саманта в ремейке «Секса в большом городе»

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В продолжении популярного сериала не будет героини Саманты Джонс. Об этом сообщает jetsetter.

14 ноября вышел официальный тизер продолжения популярного во всем мире фильма «Секс в большом городе». HBO Max опубликовал официальный трейлер, а премьера ожидается 9 декабря.

Действие сериала происходит через 20 лет. В истории появятся три героини фильма — Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк. Исполнительница роли Саманты Джон отказалась от съемок.

Секс в большом городе, фото: скриншот из видео

Секс в большом городе, фото: скриншот из видео

В сюжете режиссеры решили объяснить пропажу одной из самых харизматичных героинь сериала. Как выяснилось, по сценарию героиня живет в Лондоне и очень счастлива. «Она переехала в Великобританию», — спойлерили авторы And Just Like That.

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Предполагается, что в одном из эпизодов о Саманти вспомнит Керри. Поклонники отмечают, что это интересный сценарный замысел и открытый финал для Кэтролла. Это дает возможность включить Саманту в будущие серии, если актриса все же согласится.

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