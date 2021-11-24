Катя Осадчая «подвинет» Машу Ефросинину на «Танцях з зірками», украинцы в ожидании

Катя Осадчая будет ведущей балкона в суперфинале «Танців з зірками». Об этом сообщает инстаграм-портал проекта.

С 5 сентября начался пятый сезон популярного в Украине шоу «Танці з зірками». В этом году организаторы внесли немало изменений и пригласили любимых звёзд украинцев, которые будут бороться за звание лучшей танцевальной пары сезона.

28 ноября в 21.00 пройдет суперфинал шоу «Танці з зірками». Победителей определят среди пар актера Артура Логая и Анны Карелиной, украинской фехтовальщицы Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара, а также актера Константина Войтенко с Роксоланой Маланчук.

Организаторы шоу сообщили, что ведущей балкона будет Екатерина Осадчая.