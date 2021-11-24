Катя Осадчая «подвинет» Машу Ефросинину на «Танцях з зірками», украинцы в ожидании

Катя Осадчая будет ведущей балкона в суперфинале «Танців з зірками». Об этом сообщает инстаграм-портал проекта.
С 5 сентября начался пятый сезон популярного в Украине шоу «Танці з зірками». В этом году организаторы внесли немало изменений и пригласили любимых звёзд украинцев, которые будут бороться за звание лучшей танцевальной пары сезона.
28 ноября в 21.00 пройдет суперфинал шоу «Танці з зірками». Победителей определят среди пар актера Артура Логая и Анны Карелиной, украинской фехтовальщицы Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара, а также актера Константина Войтенко с Роксоланой Маланчук.
Организаторы шоу сообщили, что ведущей балкона будет Екатерина Осадчая.
«Ведущей звездного балкона в грандиозном суперфинале шоу «Танці со зірками» станет Екатерина Осадчая @kosadcha 👏🏻 Это будет невероятный вечер! До встречи уже в это воскресенье в 21:00❤️», — сообщает инстаграм-портал проекта.
Фолловеры начали активно комментировать данный пост. Большинство из них поддержали кандидатуру, а кто-то даже высказался против ведущей Маши Ефросининой.
«Наконец-то Ефросининой не будет 😂»; «Наконец-то будет гармония и порядок!»; «Наконец-то не будет Маши👏 Катя🔥», — сообщают они.
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