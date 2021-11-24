Диетолог назвала 5 продуктов, которые обязательно нужно употреблять хотя бы раз в неделю

Без употребления некоторых продуктов организм человека не будет получать необходимого количества полезных веществ, что может негативно сказаться на состоянии здоровья.

Диетолог Наталья Лазуренко рассказала о 5 продуктах, которые обязательно нужно включить в рацион и есть хотя бы один раз в неделю, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ.

1. Морская капуста



В морской капусте находятся белки и углеводы, которые прекрасно усваиваются организмом и очищают кишечный тракт. Кроме того, в ней много йода, дозировка превышает суточную норму.

2. Чечевица



В чечевице содержится много клетчатки. Она помогает тонкому кишечнику «впитывать» полезные вещества из других продуктов. А еще чечевица обогащена множеством витаминов группы B, полезных для ЦНС, и белком.

3. Брюссельская капуста



Брюссельская капуста является мощным антиоксидантом, источником витаминов группы B и веществ, защищающих репродуктивную систему. Продукт можно употреблять в качестве гарнира к белковой пище, что позволит ей усвоиться на 100%.

4. Семена льна



В семенах льна содержится много кальция, поэтому особенно они полезны в качестве профилактики остеопороза. Продукт помогает получить полезные омега-3 кислоты, которые способны защищать сосуды, костную ткань, кишечник. Перед употреблением семена необходимо измельчить.

5. Говяжья печень



В говяжьей печени много балка животного происхождения, аминокислот и железа. Употребляя ее хотя бы раз в неделю, можно поддерживать свой организм в тонусе.

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