Жуткие извращения Мэрилина Мэнсона взбудоражили сеть

Творчество музыканта Мэрилина Мэнсона всегда вызывало крайне негативные эмоции. Оказывается, мужчина вел жестокую и безнравственную личную жизнь.

О том, что певец Мэрилин Мэнсон очень жестоко обращался со своими женщинами стало известно несколько месяцев назад. Жертвы одна за одной начали рассказывать страшные истории, которые происходили с ним в доме у знаменитости. Сейчас же всплыли новые подробности странных предпочтений Мэрилина. Находясь в отношениях с некоторыми женщинами, певец их пытал, бил током и несколько дней держал в камере без еды и воды.





Настоящее имя Мэрилина Мэнсона – Брайан Уорнер. Британское издание решило провести глубокое расследование относительно жестоких сексуальных предпочтений мужчины. Новые подробности, которые всплыли против Брайана, вызвали настоящий резонанс. То как Мэнсон запугивал и издевался над своими жертвами, заставит правоохранительные органы пересмотреть наказание за содеянное.

Такую “страшную” жизнь певец ведет уже не один год. Своих партнерш мужчина менял как перчатки, скорее всего даже не он из бросал, а наоборот. Именно по этой причине обвинение собралось достаточно много, закулисье личной жизни музыканта раскрыто во всех подробностях. Несколько самых отважных жертв подали иски против мужчины, обвиняя в жестоком обращении и абьюзе. Адвокаты же Уорнера отрицают все обвинения, заявляя, что они сфабрикованы. Женщины просто пытаются добиться финансового вознаграждения.

Дом, где все происходило

Данный особняк не принадлежит Мэрилину. Музыкант взял в аренду данное жилище, потом что оно максимально подходило для его утех. Расположено данное здание в Западном Голливуде. До Мэнсона этот особняк арендовали другие музыканты, которые работали не выходя из дома. В подвале они сделали стеклянную комнату, которая им служила студией звукозаписи. По техническим характеристикам эта комната является звукоизоляционной, что очень понравилось Мэрилину.

Как рассказывают жертвы и инсайдеры, данная стеклянная мини-комната служила для певца местом, где он мог воплотить в жизнь все свои извращенные фантазии. Здесь он пытал своих жертв и наблюдал за их поведением, через прозрачные стены.

Об этой комнате рассказывала бывшая супруга музыканта, Эшли Морган призналась, что мужчина запирал ее за малейшие проступки, и не выпускал оттуда даже если она сильно об этом просила.

“Даже если бы я сильно кричала, то меня все равно никто бы не услышал. Сначала я била в стены, но потом поняла, что такое мое поведение вызывает наслаждение у него. Я поняла, что я даю ему то, ради чего он меня туда посадил. Поэтому обычно в такой ситуации я отключалась и старалась думать о чем-то другом” – рассказывает Эшли.

Сам же Мэрилин ранее признавался о своих сексуальных предпочтениях, он даже с гордостью рассказывал о “подвигах” в интервью. Своей бывшей жене Мэнсон говорил, что может посадить в эту комнату любого человека, который по его мнению, себя плохо ведет.

Как выглядит жилище музыканта внутри?

Все те, кто однажды был в доме у Мэрилина поделились впечатлениями. Они утверждают, что вся мебель, ковры и шторы имеют черный цвет. Необходимо это для того, чтобы солнечный свет не попадал в жилище музыканта. Также стены дома украшены кровью, свастикой и различными вырезками из порно журналов. Персонал говорит, что для артиста важно поддержание низкой температуры в доме, если кто-то регулировал и делал воздух немного теплее, то Мэнсон выходил из себя и разбивал все, что попадалось под руки.

Показания последней жертвы

Актриса Эсме Бьянко, известная по игре в сериале “Игра престолов” рассказывает, что именно в этом доме музыкант применял относительно ее физическое, моральное насилие. Женщина говорит, что Мэрилин запрещал ей спать, есть, пить, он бил ее электрическим током и насиловал в течении 2-х лет. Последней точкой кипения стала ситуация, когда артист накинулся на актрису с топором, не отдавая себе отчет.

Психологическое давление на своих жертв

Все жертвы музыканта утверждают, что Мэрилин Мэнсон обладает даром психологического давления. Он каким-то образом заставлял своих жертв следить друг за другом и рассказывать ему мельчайшие подробности их личной жизни.

Изначально музыкант обещал своим женщинам роскошную жизнь, очень ласково и нежно относился, даже предлагал начать выбирать свадебные платья. Когда же женщина была в полном его владении, он начинал издевательства.

“Мэнсон – является тем человеком, который умеет находить в других слабые места. Он всегда умеет находить в человеке что-то такое, что может очень сильно всколыхнуть его, даже довести до полного отчаяния. После этого, каждый раз во время общения, он старается затронуть эту тему и надавать на больное место. Это всегда очень манипулятивно и мерзко” – рассказывает инсайдер.

Модель Дита Фон Тиз является также бывшей женой артиста. Она состояла в официальном браке с мужчиной более семи лет. Женщина утверждает, что никаких подобных действия со стороны Мэрилина за эти годы не было. Сам музыкант также отрицает свою вину и утверждает, что его бывшие женщины искажают реальность.

Starslife