Илон Маск продал акции Tesla на $1 млрд

Во вторник Илон Маск продал 934 091 акцию Tesla, чтобы выполнить обязательства по налогам, связанным с использованием опционов на акции

Глава Tesla Илон Маск во вторник продал акции еще на $1,05 млрд, тем самым еще больше сократив свою долю в компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно документам, поданным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, 23 ноября Маск продал 934 тыс. акций. Таким образом он реализовал уже более половины из 17 млн акций, которые обещал продать.

С 8 ноября, когда Маск создал опрос в твиттере, пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети, он продал уже 9,2 млн бумаг на сумму $9,85 млрд. За продажу проголосовали 58% участников опроса, всего в нем участвовали более 3,5 млн человек. Из общей суммы дохода около $3,5 млрд пойдут на уплату налогов.

Акции компании предпринимателя Илона Маска Tesla Inc упали 15 ноября, в результате чего рыночная стоимость производителя электромобилей упала ниже $1 трлн.

Падение стоимости акций произошло после перепалки между Маском и американским политиком Берни Сандерсом в Twitter. Сандерс заявил, что богатые люди должны платить более «справедливую долю» налогов. Маск в ответ высмеял политика.

Ранее, токены Tesla упали в цене на 6,8% после опроса владельца компании Илона Маска в Twitter, где он спросил своих читателей, стоит ли ему продавать 10% своих акций.

Также Маск призвал сотрудников Tesla работать «хардкорно».

К слову, основатель компании Tesla Илон Маск официально представил самый быстрый серийный электромобиль – Model S Plaid Plus.