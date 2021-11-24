Падение лиры – почему упал курс турецкой валюты?

Всего за день курс турецкой лиры рухнул вниз на 15%. Экономисты во всем обвиняют власть. Оппозиционные политики призывают к немедленным выборам, а на улицах Анкары и Стамбула вспыхнули массовые протесты.

Об этом говорится в выпуске Апостроф News на Апостроф TV.

Внезапное падение курса лиры стало самым большим с момента пика валютного кризиса в 2018-м. С начала текущего года турецкая валюта упала на 43%. И сегодня стоит около 13 лир за один американский доллар. Инфляция привела к резкому росту цен на коммунальные услуги и продукты питания.

“Сегодня в мой салон пришёл счет за электроэнергию на целых 800 лир. Это 63 доллара! Я сижу с выключенным светом. Клиентов нет. Где я возьму деньги, чтобы это оплатить?» – рассказывает владелец парикмахерской Эртугрул Тепе.

“У меня двое детей, и я серьезно взволнована их будущим. Я боюсь за нашу безопасность и даже не уверена, смогу ли завтра купить хлеб”, – отмечает местная жительница Эльцим Эроглу Гаваз.

Экономисты считают, что курс лиры падает из-за действий Центробанка, на который в последнее время активно давит президент Турции Реджеп Эрдоган.

Несмотря на неутешительные прогнозы финансистов, лидер государства решил стимулировать экономику и потребовал снизить учетную ставку. Впрочем, такие действия не только не остановили инфляцию, но значительно ускорили падение валюты.

“Правительство считает, что снижая процентные ставки, увеличатся инвестиции. А их повышение приведет к ослаблению лиры. Но, как следствие, мы видим чрезвычайную нестабильность. А граждане предпочитают доллар, потому что так надежнее”, – рассказывает финансовый аналитик Тунч Сатироглу.

Из-за обвала местной валюты ряд международных компаний приостановили продажи в Турции. И хотя официально в Apple это не объявляли, приобрести технику хотя бы в интернет-магазине – невозможно. Оппозиционные силы называют резкое падение лиры величайшей катастрофой в истории республики.

В Стамбуле и Анкаре прошли массовые протесты с требованием отставки правительства Эрдогана.

Местные жители вышли с кастрюлями и сковородками, полиция перекрыла центральную площадь столицы Таксим, чтобы сдержать толпу протестующих. О задержании турецкие СМИ не сообщают.