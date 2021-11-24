Полуголая Анастасия Волочкова превратилась в Джигурду — гора мышц, как у качка

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Известная балерина и российская актриса Анастасия Волочкова любит радовать свою внушительную армию поклонников различными постами в соцсети Instagram, где за ней следит 1,2 миллиона людей.

В этот раз Волочкова поделилась роскошным снимком в купальнике голубого цвета, который позволяет многочисленным фанатам вдоволь насмотреться на её длинные и стройные ножки, а также совсем не девичьи, сильные руки.

В подписи к фото Анастасия сообщила, что уже направляется на очередную тренировку, которая позволяет ей держать в тонусе шикарную фигуру. Также балерина напомнила поклонникам о своём предстоящем спектакле в театре и пригласила желающих, отметив, что билетов осталось не так уж и много.

«Ну, вроде, я в форме.💪🩰 Бегу на репетицию. Пригласительных на мой спектакль в субботу осталось не много», — написала Волочкова.

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Под публикацией можно увидеть сотни комментариев и многие из них не совсем доброжелательные. Пользователи соцсети возмутились такому откровенному снимку балерины и отметили отсутствие женственных форм.

Скриншот с комментариев, instagram.com/volochkovaart/

Скриншот с комментариев, instagram.com/volochkovaart/

Скриншот с комментариев, instagram.com/volochkovaart/

Скриншот с комментариев, instagram.com/volochkovaart/

Скриншот с комментариев, instagram.com/volochkovaart/

Скриншот с комментариев, instagram.com/volochkovaart/

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