Полуголая Анастасия Волочкова превратилась в Джигурду — гора мышц, как у качка

Известная балерина и российская актриса Анастасия Волочкова любит радовать свою внушительную армию поклонников различными постами в соцсети Instagram, где за ней следит 1,2 миллиона людей.

В этот раз Волочкова поделилась роскошным снимком в купальнике голубого цвета, который позволяет многочисленным фанатам вдоволь насмотреться на её длинные и стройные ножки, а также совсем не девичьи, сильные руки.

В подписи к фото Анастасия сообщила, что уже направляется на очередную тренировку, которая позволяет ей держать в тонусе шикарную фигуру. Также балерина напомнила поклонникам о своём предстоящем спектакле в театре и пригласила желающих, отметив, что билетов осталось не так уж и много.