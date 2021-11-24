Повседневная жизнь в Китае (ФОТО)

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Подборка фотографий повседневной жизни в Китае. Кита́йская Наро́дная Респу́блика (КНР) — социалистическое (коммунистическое) государство в Восточной Азии. Крупнейшее по численности населения государство мира (свыше 1 404 328 000 человек, большинство населения — этнические китайцы, самоназвание — хань); занимает третье место в мире по территории, уступая России и Канаде. Площадь: 9 596 961 км².

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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Повседневная жизнь в Китае

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