Повседневная жизнь в Китае (ФОТО)

Подборка фотографий повседневной жизни в Китае. Кита́йская Наро́дная Респу́блика (КНР) — социалистическое (коммунистическое) государство в Восточной Азии. Крупнейшее по численности населения государство мира (свыше 1 404 328 000 человек, большинство населения — этнические китайцы, самоназвание — хань); занимает третье место в мире по территории, уступая России и Канаде. Площадь: 9 596 961 км².
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Zefirka