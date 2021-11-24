МВФ озвучил условия для новых траншей Украине

Украина обязана выполнить ряд условий меморандума с МВФ, чтобы к середине 2022 года получить около 1,8 млрд долларов кредитов.

МВФ обнародовал условия продолжения программыstand by, по которой должны выделить еще два транша.

В частности, Украина должна до конца ноября принять госбюджет-2022 с дефицитом до 3,5% ВВП, законодательно отменить ослабление критериев отбора представителей государства в набсоветы госбанков и принять планы преемственности для этих набсоветов с указанием сроков.

До конца года должен быть опубликован аудит средств ковид-фонда. Нацбанк должен принять план действий с указанием сроков повышения профессиональных возможностей банковского надзора, а Офис генпрокурора опубликовать полугодовой отчет о результатах уголовных дел в отношении бывших владельцев, менеджеров и связанных лиц обанкротившихся с 2014 года банков.

До конца января Кабмин должен утвердить дорожную карту, в которой будут изложены шаги, необходимые для вывода ПриватБанка и Ощадбанка на рынок для частичной или полной приватизации.

До конца февраля должен быть принят комплексный документ плана действий по возвращению активов обанкротившихся банков.

Также Украина взяла обязательства до конца марта 2022 года внести поправки в закон о САП, чтобы улучшить процедуры отбора ее должностных лиц, усилить ее способности регулировать оргдеятельность и установить механизмы подотчетности руководства.

В эти же сроки необходимо разработать и предоставить всем поставщикам газа базу данных потребителей со всей информацией, необходимой новому поставщику для выставления счетов домохозяйствам.

До конца апреля Украина должна завершить разовую проверку добропорядочности существующих членов Высшего совета юстиции Советом по этике, а спустя месяц назначить наблюдательный совет Энергоатома с большинством независимых членов.

Также сообщается, что программа МВФ предусматривает еще два пересмотра, по итогам которых Украина может получить третий и четвертый транши в размере SDR500 (около $700 млн) и SDR ($1,1 млрд).

Совет директоров МВФ принял решение овыделении Украине второго транша22 ноября. Также было продлено действие программыstand-by на полгода. Сегодня средства поступили в Украину.