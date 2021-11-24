Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день

Диетолог Яна Гришина рассказала о продуктах с высоким содержанием витамина C и предложила, как разнообразить рацион с их помощью. «Витамин С присутствует в составе множества натуральных продуктов, преимущественно в овощах и фруктах. Главная особенность нутриента заключается в его мощных антиоксидантных свойствах.

При достаточном получении витамина С всегда будет здоровой кожа и ее производные, а также укрепится иммунная система», — сказала Гришина. «Без витамина С невозможно представить выработку коллагена, — продолжила специалист. — Кроме того, он способствует укреплению соединительной ткани, костного аппарата, заботится о здоровье мелких сосудов и зубов.

В человеческом организме витамин не может вырабатываться самостоятельно или накапливаться, поэтому получать его можно только из натуральных продуктов питания». По словам Гришиной, в сутки необходимо в среднем 90 миллиграммов витамина C. Нехватка или острый дефицит вещества может проявляться через кровоточащие десны, медленное заживление ран, развитие анемии и цинги. Эксперт добавила, что лидерами по содержанию витамина С являются ягоды смородины, вишни, клубники, шиповник, желтый сладкий перец, капуста, петрушка, шпинат, киви, цитрусовые, чеснок.

«Всемирная ассоциация здравоохранения рекомендует четыре порции овощей и фруктов в день. Это не так много, как может показаться. Например, вы съедаете два яблока, порцию свежего салата в обед и на ужин. Разнообразьте свой ежедневный рацион, и у вас не будет недостатка витамина С», — заключила Гришина.

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