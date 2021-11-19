Украина впервые примет в морских учениях НАТО по противоминной защите

Решение об участии Украины в командно-штабных учениях НАТО Dynamic Move-2022 принято на конференции, которая проходил в режиме онлайн. В ходе мероприятия обсуждались время и место проведения тренировки, а также список стран.

По итогам конференции принято решение, что в учениях примут участие представители стран-членов НАТО, а также Украины и Марокко. Они присоединятся к Dynamic Move-2022 в качестве наблюдателей.

Противоминные учения Dynamic Move-2022 запланированы на конец января – начало февраля в городе Остин (Бельгия). Их проведение зависит от ситуации с коронавирусом. В прошлом году их не провели.

Цель учений Dynamic Move – отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО и по разминированию.

Ранее, Министр внутренних дел Денис Монастырский во время выступления в Верховной Раде рассказал о подготовке Украины к защите границ из-за миграционного кризиса. Украинские силовики планируют задействовать тактику эшелонного прикрытия.