Меган Маркл поймали за странным занятием прямо на улице: мяукала и кривлялась

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Меган Маркл, супруга принца Гарри и герцогиня Сассекская приняла участие в культовом американском шоу, в котором делала очень странные вещи.

Об этом пишет новостной портал 1news.

Известная голливудская актриса и жена принца Гарри неожиданно появилась в авторском шоу Эллен Дедженерес. Ведущая приглашает известных гостей для интервью с 2003 года и отличается определённой эксцентричностью и эпатажем. Шоу рейтинговое и имеет огромную аудиторию.

Меган Маркл, скриншот youtube TheEllenShow

Меган Маркл, скриншот youtube TheEllenShow

Известно, что Меган и Эллен давно в дружеских отношениях. Однако появление Меган Маркл на шоу стало для зрителей неожиданностью, ведь ее участие никто ранее не анонсировал. По сценарию, герцогиня стала героиней телевизионного розыгрыша.

Меган Маркл, скриншот youtube TheEllenShow

Меган Маркл, скриншот youtube TheEllenShow

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Пранк предназначался для уличных торговцев, руководила им Эллен Дедженерес: она говорила Меган через наушник, что именно та должна делать. Во время розыгрыша 40-летняя герцогиня и мать двоих детей пыталась стать единым целым с камнем, прикладывая его к голове, грызла чипсы и печенье, набивая рот, как бурундук, пила из детской бутылочки молоко, танцевала, а также кривлялась и мяукала с кошачьими ушками на голове.

«Я котенок – мяу, мяу, мяу. Ты котенок – мяу, мяу, мяу», -напевала она.

Меган Маркл, скриншот youtube TheEllenShow

Меган Маркл, скриншот youtube TheEllenShow

Все это происходило на улицах Лос-Анджелеса. Стоит отметить, что уличные продавцы, глядя на выходки Маркл, пытались сохранять спокойствие и делать вид, что ничего странного не происходит, но все равно выглядели шокированными.

Меган Маркл, скриншот youtube TheEllenShow

Меган Маркл, скриншот youtube TheEllenShow

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