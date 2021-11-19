Меган Маркл поймали за странным занятием прямо на улице: мяукала и кривлялась
0
Меган Маркл, супруга принца Гарри и герцогиня Сассекская приняла участие в культовом американском шоу, в котором делала очень странные вещи.
Об этом пишет новостной портал 1news.
Известная голливудская актриса и жена принца Гарри неожиданно появилась в авторском шоу Эллен Дедженерес. Ведущая приглашает известных гостей для интервью с 2003 года и отличается определённой эксцентричностью и эпатажем. Шоу рейтинговое и имеет огромную аудиторию.