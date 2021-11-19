Меган Маркл поймали за странным занятием прямо на улице: мяукала и кривлялась

Меган Маркл, скриншот youtube TheEllenShow

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Пранк предназначался для уличных торговцев, руководила им Эллен Дедженерес: она говорила Меган через наушник, что именно та должна делать. Во время розыгрыша 40-летняя герцогиня и мать двоих детей пыталась стать единым целым с камнем, прикладывая его к голове, грызла чипсы и печенье, набивая рот, как бурундук, пила из детской бутылочки молоко, танцевала, а также кривлялась и мяукала с кошачьими ушками на голове.

«Я котенок – мяу, мяу, мяу. Ты котенок – мяу, мяу, мяу», -напевала она.