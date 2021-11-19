Уборщица рассказала, как Instagram перевернул ее жизнь

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Кортни Энн совмещала свои долгие дни уборщицы с заботой о своих двух детях. Но когда она решила присоединиться к OnlyFans, ее жизнь навсегда изменилась.

Соответствующую публикацию обнародовали на портале «Daily Star»

Мама много работала уборщицей, чтобы помочь своей семье, но теперь она «убирает» OnlyFans!

Кортни Энн убирала дома людей днем ​​и ухаживала за своими дочерями 16 и 13 лет по вечерам.

38-летней девушке из Форт-Уэрта, штат Техас, пришлось выполнять большую часть работы по дому, так как ее 41-летний муж Ник ходил на работу рано утром.

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Кортни

Кортни

«Я убирала, готовила и водила детей в школу. Я все еще любила свою жизнь. Я любила свою семью и мне нравилось, что я могу быть рядом с моими дочерями, но мне всегда хотелось заниматься чем-то более творческим и захватывающим. Что-то больше, как для женщины», — объяснила Кортни .

Даже когда она работала уборщицей, мама любила социальные сети.

Она часто просматривала свои ленты и указывала своему мужу Нику на привлекательных женщин.

Кортни

Кортни

Любящий партнер Кортни всегда говорил ей, что она выглядела так же привлекательно, как и дамы в Интернете, и посоветовал ей публиковать собственные фотографии.

Она объяснила: «Однажды мы увидели девушку, которая была невысокой, как я, и Ник сказал мне:« Я не понимаю, почему ты не можешь сделать то же самое, если хочешь». После дальнейших шуток и обсуждений мы решили сделать короткую безликую попытку. Я начала публиковать фотографии с обнаженной грудью и передние фотографии без своего лица, делав публикации в Instagram, чтобы вдохновить нас. Через месяц у меня было 15 000 последователей».

Кортни

Кортни

Несмотря на то, что ее дерзкая карьера вызвала раскол в семье, Кортни ни о чем не жалеет.

После шести месяцев размещения в Интернете сексуальных снимков она смогла бросить работу уборщицы.

В настоящее время она зарабатывает более 12.5 миллионов гривен в год, что в 10 раз больше ее предыдущей зарплаты.

Кортни

Кортни

Ее муж также уволился с работы торгового представителя и менеджера по работе с клиентами, чтобы помогать в управлении счетами, маркетинге и фотографии.

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