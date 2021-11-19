Токсиколог объяснил, почему лучше не есть мякоть арбуза у самой корки

Арбуз не стоит есть до самой кожуры, а корки не рекомендуется использовать для приготовления варенья, в интервью газете «Аргументы и факты» заявил доктор медицинских наук, токсиколог Михаил Кутушов.

По словам специалиста, корки плодов нередко могут содержать вредные вещества.»Дело в том, что именно корки и мякоть рядом с ними сохраняют наибольшую концентрацию гербицидов и пестицидов, которые применяются на полях.

Желательно съесть только красную мякоть и вообще внимательно отнестись к выбору арбузов», — заявил эксперт.Врач подчеркнул, что мякоть хорошего арбуза обладает красным или розовым цветом и не имеет прожилок. Отсутствие ровной мякоти свидетельствует о низком качестве арбуза, что может привести к отравлению.

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