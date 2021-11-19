У Насти Каменских поменялись вкусы — вместо лысого Потапа нашла молодого блондинчика

Популярная украинская певица и жена рэп-исполнителя Потапа Настя Каменских, которая ведёт сольную карьеру под псевдонимом NK, любит радовать своих поклонников новостями о личной и творческой жизни в соцсети Instagram, где за ней следит более 5 миллионов человек.

19 ноября Настя Каменских выпустила новую песню «Sorry 2» в дуэте с молодым, но уже довольно амбициозным исполнителем Ваней Демчуком. Как известно, парень участвовал в талант-шоу «Співають всі» и к сожалению, к победе не дошел, но успел покорить сердца тысячи украинок своей харизмой и ангельским голосом.

Примечательно, что ранее этот трек уже был выпущен самим Ваней. Он является автором текста и музыки. Артисты решили сделать интересную коллаборацию, немного изменили звучание и добавили новых куплетов — и вот, шедевр готов.

«Наш трек “Sorry” — это о том прощании с прошлым, которое часто необходимо многим из нас. С благодарностью за все, что в нем осталось. Окунитесь в эти строчки, прочувствуйте, вспомните и отпустите», — написала Настя Каменских.