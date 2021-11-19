Диетолог назвала лучший напиток для снижения давления

Диетолог Лорен Харрис-Пинкус убеждена, что чай каркаде с добавлением гранатового сока является идеальным утренним напитком для понижения артериального давления.

Об этом специалист заявила порталу Eat This, Not That.Врач ссылается на научные исследования, из которых следует, что регулярное употребление чая каркаде (две-три чашки в день) способствует понижению кровяного давления у тех, кто предрасположен к гипертонии либо имеет гипертонию первой степени.»Одно из исследований показало, что у людей, которые выпивали три чашки чая каркаде в день, давление снижалось настолько же, как после лекарств», — отметила Харрис-Пинкус.

При добавлении в чай гранатового сока кровяное давление уменьшалось на 5%. Гранатовый сок содержит антиоксиданты, которые обладают большой питательной значимостью и помогают снизить давление.

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