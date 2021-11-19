Даша Астафьева рассказала, что вызывает в ней дикую ревность — Леша Дурнев тут ни при чем

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Известная украинская модель журнала Playboy, телеведущая и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева активно развивает свой профиль в соцсети Instagram и частеньно посвящает фанатов в самые откровенные подробности своей жизни, за которой следит более 470 тысяч человек.

В этот раз Даша Астафьефа честно призналась поклонникам в своей дикой страсти и ревности. И речь сейчас не о мужчинах, как многие могли подумать. Артистка заявила, что именно книги и музыку она ни за что не разделит со своими друзьями. Те произведения, которые запали ей в душу, она оставит только для себя.

Скриншот с Instagram, Даша Астафьева

Скриншот с Instagram, Даша Астафьева

Бывало такое, что она врала своим знакомым, когда те спрашивали, что за песня играет в её плейлисте. И даже все её книги в доме стоят корешками к стене, чтобы ни у кого не было возможности прочесть название.

«Шазамить надо было, на этой войне каждый за себя. И я этого своего пунктика вообще не стесняюсь. Ну, а что! Каждый состоит из своих потертостей, особенностей, сколов и вкусов. Это и делает человека живым и интересным», — написала Даша Астафьева.

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