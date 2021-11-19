Даша Астафьева рассказала, что вызывает в ней дикую ревность — Леша Дурнев тут ни при чем

Известная украинская модель журнала Playboy, телеведущая и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева активно развивает свой профиль в соцсети Instagram и частеньно посвящает фанатов в самые откровенные подробности своей жизни, за которой следит более 470 тысяч человек.

В этот раз Даша Астафьефа честно призналась поклонникам в своей дикой страсти и ревности. И речь сейчас не о мужчинах, как многие могли подумать. Артистка заявила, что именно книги и музыку она ни за что не разделит со своими друзьями. Те произведения, которые запали ей в душу, она оставит только для себя.