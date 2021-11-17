Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей (ФОТО)

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Положа руку на сердце, приятно бывает увидеть, как кому-то не повезло. Это укрепляет нас в мысли, что у нас все еще ого-го! Что ж, наберемся уверенности в себе, посмотрев на действительно невезучих людей.

1.

«Обнаружил это в стиральной машине».
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

2.

«Все уехали на выходные, а у меня нет ключей».
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

3.

«Мы должны были закончить работу сегодня, но коллега привез не ту дверь. Угадайте, кому завтра придется потратить два часа, чтобы срочно привести все в порядок?»
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

4.

Жестокая шутка.
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

5.

«Решила помочь природе и купила силиконовые палочки для ушей. Угадайте, кто теперь в больнице из-за того, что силиконовая насадка осталась в ухе?»
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

6.

Тех, кто готов платить штраф и все равно парковаться на газоне, природа убедила по-своему.
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

7.

«Моя машина — за этой наглой стаей. Что делать?»
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

8.

«Мой подвал после дождя».
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей
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9.

«Сжевал половину пакетика колбасок — а потом как посмотрел на них».
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

10.

«Вот так у меня украли каталитический нейтрализатор выхлопных газов».
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

11.

«Пожарил грибы для омлета и понял, что у меня нет яиц».
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

12.

«Он нужен мне для учебы, и у меня нет денег на новый».
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

13.

«Пришли в отель, отработав 12 часов, и увидели, что наши вещи вынесли из номера в мешках для мусора, а сам номер сдали другим постояльцам».
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

14.

Ужин не задался.
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

15.

«Попробовала подогреть молоко в микроволновке».
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

16.

«Что-то пошло не так. Причина: здоровый образ жизни недоступен в вашей стране».
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

17.

«Да, с одноразовой жаровней мне не повезло».
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

18.

«12-летий сын соседей угнал папину машину покататься. Он сумел доехать только до моего дома — и разнес весь вход,затормозив в него».
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

19.

«Похоже, лягу спать голодным».
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

20.

«Поставил макароны с сыром разогреваться и случайно задремал».
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

21.

«Уронить и разбить полную банку блесток — лучшее начало дня!»
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

22.

«Просыпала порошок в раковину. Пошла за тряпкой, а когда вернулась — обнаружила это. Паук явно достаточно зол, одна надежда — что порошок не превратил его в супермонстра».
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

23.

Работник «Макдоналдса» забыл чек в моем бургере».
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

24.

«В нашу школу в Саскатуне сегодня через окно вломился лось».
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

25.

«Гуляла с собакой и обнаружила неприятный сюрприз».
Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей

Zefirka