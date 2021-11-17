Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей (ФОТО)

Положа руку на сердце, приятно бывает увидеть, как кому-то не повезло. Это укрепляет нас в мысли, что у нас все еще ого-го! Что ж, наберемся уверенности в себе, посмотрев на действительно невезучих людей.
1.
«Обнаружил это в стиральной машине».
2.
«Все уехали на выходные, а у меня нет ключей».
3.
«Мы должны были закончить работу сегодня, но коллега привез не ту дверь. Угадайте, кому завтра придется потратить два часа, чтобы срочно привести все в порядок?»
4.
Жестокая шутка.
5.
«Решила помочь природе и купила силиконовые палочки для ушей. Угадайте, кто теперь в больнице из-за того, что силиконовая насадка осталась в ухе?»
6.
Тех, кто готов платить штраф и все равно парковаться на газоне, природа убедила по-своему.
7.
«Моя машина — за этой наглой стаей. Что делать?»
8.
«Мой подвал после дождя».
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9.
«Сжевал половину пакетика колбасок — а потом как посмотрел на них».
10.
«Вот так у меня украли каталитический нейтрализатор выхлопных газов».
11.
«Пожарил грибы для омлета и понял, что у меня нет яиц».
12.
«Он нужен мне для учебы, и у меня нет денег на новый».
13.
«Пришли в отель, отработав 12 часов, и увидели, что наши вещи вынесли из номера в мешках для мусора, а сам номер сдали другим постояльцам».
14.
Ужин не задался.
15.
«Попробовала подогреть молоко в микроволновке».
16.
«Что-то пошло не так. Причина: здоровый образ жизни недоступен в вашей стране».
17.
«Да, с одноразовой жаровней мне не повезло».
18.
«12-летий сын соседей угнал папину машину покататься. Он сумел доехать только до моего дома — и разнес весь вход,затормозив в него».
19.
«Похоже, лягу спать голодным».
20.
«Поставил макароны с сыром разогреваться и случайно задремал».
21.
«Уронить и разбить полную банку блесток — лучшее начало дня!»
22.
«Просыпала порошок в раковину. Пошла за тряпкой, а когда вернулась — обнаружила это. Паук явно достаточно зол, одна надежда — что порошок не превратил его в супермонстра».
23.
Работник «Макдоналдса» забыл чек в моем бургере».
24.
«В нашу школу в Саскатуне сегодня через окно вломился лось».
25.
«Гуляла с собакой и обнаружила неприятный сюрприз».
Zefirka