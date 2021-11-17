Трудности жизни на снимках от действительно невезучих людей (ФОТО)

Положа руку на сердце, приятно бывает увидеть, как кому-то не повезло. Это укрепляет нас в мысли, что у нас все еще ого-го! Что ж, наберемся уверенности в себе, посмотрев на действительно невезучих людей.

1.

«Обнаружил это в стиральной машине».



2.

«Все уехали на выходные, а у меня нет ключей».



3.

«Мы должны были закончить работу сегодня, но коллега привез не ту дверь. Угадайте, кому завтра придется потратить два часа, чтобы срочно привести все в порядок?»



4.

Жестокая шутка.



5.

«Решила помочь природе и купила силиконовые палочки для ушей. Угадайте, кто теперь в больнице из-за того, что силиконовая насадка осталась в ухе?»



6.

Тех, кто готов платить штраф и все равно парковаться на газоне, природа убедила по-своему.



7.

«Моя машина — за этой наглой стаей. Что делать?»



8.

«Мой подвал после дождя».



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9.

«Сжевал половину пакетика колбасок — а потом как посмотрел на них».



10.

«Вот так у меня украли каталитический нейтрализатор выхлопных газов».



11.

«Пожарил грибы для омлета и понял, что у меня нет яиц».



12.

«Он нужен мне для учебы, и у меня нет денег на новый».



13.

«Пришли в отель, отработав 12 часов, и увидели, что наши вещи вынесли из номера в мешках для мусора, а сам номер сдали другим постояльцам».



14.

Ужин не задался.



15.

«Попробовала подогреть молоко в микроволновке».



16.

«Что-то пошло не так. Причина: здоровый образ жизни недоступен в вашей стране».



17.

«Да, с одноразовой жаровней мне не повезло».



18.

«12-летий сын соседей угнал папину машину покататься. Он сумел доехать только до моего дома — и разнес весь вход,затормозив в него».



19.

«Похоже, лягу спать голодным».



20.

«Поставил макароны с сыром разогреваться и случайно задремал».



21.

«Уронить и разбить полную банку блесток — лучшее начало дня!»



22.

«Просыпала порошок в раковину. Пошла за тряпкой, а когда вернулась — обнаружила это. Паук явно достаточно зол, одна надежда — что порошок не превратил его в супермонстра».



23.

Работник «Макдоналдса» забыл чек в моем бургере».



24.

«В нашу школу в Саскатуне сегодня через окно вломился лось».



25.

«Гуляла с собакой и обнаружила неприятный сюрприз».



Zefirka