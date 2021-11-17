Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму

Нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала, кому необходимо исключить из рациона одну из самых популярных ягод в осенне-зимний период — хурму.

Специалист отметила, что хурма содержит большое количество сахаров природного происхождения и углеводов, которые не насыщают организм на долгое время. «Хурма не рекомендуется людям с сахарным диабетом, панкреатитом в стадии обострения, а также тем, кто страдает от проблем с поджелудочной железой и запорами», — сообщила собеседник агентства.

Людям без перечисленных заболеваний хурма пойдет только на пользу. Однако употреблять ее лучше всего с полезными жирами, например, орехами. «В день можно съедать не более 200-300 граммов хурмы», — подчеркнула в разговоре с РИА Новости нутрициолог. Кроме того, хурма содержит большое количество полезных микронутриентов: витамины группы В, витамин С, Е, калий, фосфор, магний, кальций и марганец, флавоноиды, полифенолы, пищевые волокна. «Еще хурма обладает антиоксидантными свойствами, успокаивающим действием, снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунитет», — подытожила Гаврикова.

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