Евробляхи зарегистрировать можно в Германии, Польше, Литве, Чехии

В Украине начинают штрафовать владельцев не зарегистрированных «евроблях». Раньше растаможить авто на еврономерах можно было с пониженной ставкой, однако, теперь такое правило отменили. Для владельцев таких авто есть возможность зарегистрировать транспорт в других странах, пишет «ТСН».

Германия

Германия одна из стран, где украинцы могут поставить автомобиль на учет без особых усилий. К тому же, цены на машины там достаточно небольшие.

Для регистрации авто в Германии, необходимо:

сделать диагностику двигателя на токсичность выхлопных газов (Abgasuntersuchung);

пройти обязательный технический осмотр (Hauptuntersuchung);

выплатить все налоги;

зарегистрироваться в электронной очереди.

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Польша

В Польше чаще всего недорогие авто находятся в не самом лучшем состоянии, поэтому подойти к выбору автомобиля придется тщательно. Однако, стоит отметить, что процедура оформления машины здесь проще, чем в Германии.

Зарегистрировать авто в Польше можно следующим образом:

пройти обязательный технический осмотр;

выплатить все налоги;

оформить договор «купли-продажи» с продавцом машины;

для регистрации приехать в сервисный центр.

Литва

В Литве усложнили процесс покупки автомобилей, для этого теперь покупателю необходим специальный код. Получить его тоже не так просто, ведь для этого нужно задекларировать авто. Таким образом, для того, чтобы превратить автомобиль в «евробляху» придется пройти не простой этап, поэтому чаще всего автомобилей из Литвы на дорогах Украины мало.

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Латвия

А вот в Латвии созданы все условия для регистрации авто на еврономерах. Здесь цены на автомобили достаточно низкие, а закон позволяет без сложностей зарегистрировать машину. Для того, чтобы оформить автомобиль в Латвии необходимо сделать следующее:

пройти обязательный технический осмотр;

выплатить все налоги;

стать в электронную очередь, чтобы получить услуги регистрации;

приехать в сервисный центр.

Чехия

В Чехии система оформления автомобиля будет немного сложнее. Здесь уже потребуется выполнить больше пунктов и обойти большее количество инстанций. Для начала покупатель должен написать заявление на внесение авто в реестр транспортных средств. После чего получить техпаспорт у продавца авто, а также оформить счет-фактуру или договор «купли-продажи».

При лизинге покупателю понадобится доверенность от лизинговой компании, заверенная у нотариуса. Авто не оформят без следующих документов:

страховки ответственности автовладельца;

оплаты административной пошлины.

Грузия

В Грузии, пожалуй, самый простой путь для оформления автомобиля. Для этого необходимо:

вид на жительство или гражданин Грузии, который согласен за вас поручиться;

действующий технический осмотр автомобиля (на время пандемии это правило не актуально);

приехать в сервисный центр.

Также в Грузии очень легко растаможить автомобиль. Все, что нужно это пригнать авто в Центр регистрации, ввести все данные в цифровом варианте, а также оплатить в кассу незначительный налог.

Ранее Realist.online сообщал, как украинцам самостоятельно растаможить автомобиль.