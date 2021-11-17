Минздрав назвал количество украинцев, которые до сих пор не явились на вторую прививку

Министр призвал людей не медлить с введением второй дозы вакцины

Введение второй дозы вакцины от коронавирусного заболевания Covid-19 пропустили более 600 тысяч украинцев, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 17 ноября.

«Сейчас более 600 тысяч украинцев еще не дошли ко своей второй дозе, несмотря на то, что время ее введения уже пришло», – сказал министр.

Он призвал людей не медлить с введением второй дозы вакцины, потому что «только так вакцина будет защищать здоровье и жизнь».

Графика: Минздрав Украины

По данным министра, по состоянию на 17 ноября, по крайней мере, первую дозу вакцины получили 40% украинцев в возрасте от 18 лет.