Похудевшая Лолита Милявская вспомнила молодость с Александром Цекало рядом с красавчиком

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Популярная и одна из самых узнаваемых российских певиц Лолита Милявская уже многие годы радует поклонников своим впечатляющим голосом на сцене, а в последнее время артистка еще и начала активно вести социальную жизнь в Instagram, где за ней следит 3,3 миллиона человек.

В этот раз Лолита Милявская приятно удивила фанатов новостью о её коллаборации с популярным 32-летним исполнителем Коста Лакоста, который знаком более современной аудитории благодаря трекам «Алые водопады» и «Раздевайся».

Лолита в своем Insragram разместила отрывок их свежего клипа на совместную песню под названием «По-другому». История рассказывает о тяжелом разрыве молодых людей. Картинка в черно-белом стиле выглядит максимально драматично, а Милявская в кадре — вылитая Земфира.

В подписи к видеоролику певица поблагодарила всех, кто поучаствовал в съемке и в постановке, также не забыла отметить, по её словам, названого брата и близкого по духу человечка Косту Лакосту.

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«Моему, хоть и названому, но младшему брату Косте @elcostalacoste, за Желание искать и развиваться, за тёплое отношение к старшей сестре 🙏» — трогательно написала Милявская.

Скриншот с комментариев, instagram.com/lolitamilyavskaya/

Скриншот с комментариев, instagram.com/lolitamilyavskaya/

Скриншот с комментариев, instagram.com/lolitamilyavskaya/

Скриншот с комментариев, instagram.com/lolitamilyavskaya/

Напомним, Лолита Милявская вспомнила, как на границе ее остановили, как трансвестита: «Яйца есть, но я женщина»

Как сообщал Знай.ua, Светлана Лобода «заставила» Лолиту Милявскую танцевать со шваброй: «Что за девочка?»

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