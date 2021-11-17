Похудевшая Лолита Милявская вспомнила молодость с Александром Цекало рядом с красавчиком

Популярная и одна из самых узнаваемых российских певиц Лолита Милявская уже многие годы радует поклонников своим впечатляющим голосом на сцене, а в последнее время артистка еще и начала активно вести социальную жизнь в Instagram, где за ней следит 3,3 миллиона человек.

В этот раз Лолита Милявская приятно удивила фанатов новостью о её коллаборации с популярным 32-летним исполнителем Коста Лакоста, который знаком более современной аудитории благодаря трекам «Алые водопады» и «Раздевайся».